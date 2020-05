Así se ha hecho frente a la avalancha de ERTE en Salamanca: “Los primeros días fueron frenéticos. Nos vimos desbordados y seguimos así”

Angel Jiménez Calvo lleva más de 30 años como funcionario público y actualmente ocupa el cargo de director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Salamanca. Estos días son pocos los que acuden a las oficinas de la avenida Carlos I, aunque demasiados los trabajadores que se han visto afectados por la situación del coronavirus.

–¿Cómo es el proceso de atención al público desde que entró el estado de alarma?

–Cuando entró en vigor el estado de alarma, el primer día hábil, el lunes 16 de marzo, se cerraron las dependencias del SEPE para la atención al público, incluidas la atención presencial en las Oficinas de Empleo que compartimos con el ECYL. A partir de ese momento la atención al público se ha realizado de forma telemática y por teléfono.

–¿Cómo fue la primera semana? ¿Qué se le pasaba por la cabeza al llegar a casa y pensar en los próximos meses?

–La primera y gran preocupación fue tratar de encontrar una rápida respuesta a la avalancha de expedientes que íbamos a tener que hacer frente de manera inmediata con unos medios personales y materiales limitados. Los primeros días fueron frenéticos, en muchos casos de improvisación, con desbordamiento de las líneas telefónicas y colapso de los sistemas informáticos. En aquellos momentos creí que la situación crítica iba a se muy temporal, sin embargo a medida que ha ido pasando el tiempo creo que todos vamos tomando conciencia de que esta crisis va a ser más larga de lo que inicialmente se podía pensar.

–¿Se han sentido desbordados? ¿Cuántas horas han visto incrementada su jornada laboral?

–Por supuesto, desde el primer día, y esta sensación de desbordamiento continúa a día de hoy. Se creó un equipo de trabajo específico dedicado a la gestión de los ERTE, apoyados en diferentes tareas por el resto de compañeros. En la actualidad, además de seguir con sus funciones habituales, casi un 80% de la plantilla se encuentra gestionando directa o indirectamente prestaciones, tanto ERTE como expedientes ordinarios. Quiero destacar, porque en muchas ocasiones no se nos reconoce, el trabajo encomiable, el nivel de implicación y compromiso de los compañeros y compañeras que trabajando en días festivos, en Semana Santa y muchas veces con jornadas maratonianas de 10 y 12 horas tratan de hacer frente a esta situación con la finalidad de que los ciudadanos puedan recibir su prestación a tiempo.

–¿En cuánto se ha incrementado el volumen de trabajo desde que comenzó la crisis sanitaria por el COVID-19?

–En los últimos días del mes aumentó de forma notable el reconocimiento de expedientes. Al finalizar abril el número total de expedientes recibidos fue de 18.777, lo que supone un incremento de un 441% respecto al mismo mes del pasado año (3.470).

–Muchos salmantinos se quejan de que el teléfono para atender solicitudes no para de comunicar, ¿qué se ha hecho para evitar estos colapsos?

–A través de la página web del SEPE se pueden realizar la mayor parte de los trámites que de otra forma se realizarían de forma presencial. No obstante se ha reforzado la atención telefónica de la Oficina Virtual ampliando el horario a las tardes y aumentando el número de líneas telefónicas de atención directa; así como diferentes buzones de correo electrónico. Es posible que todas estas medidas no hayan sido suficientes para poder atender adecuadamente a todos los ciudadanos afectados, pero ante una situación como esta todos nos hemos visto desbordados.

–Hay muchas familias pendientes del cobro de los ERTE y se habla de mayo y junio para cobrarlos. ¿Hay una estimación?

–No hay que olvidar que nuestra gestión en los ERTE consiste en reconocer la prestación individual a los trabajadores pero dependemos de la previa aprobación de la Comunidad Autónoma y del envío de la solicitud colectiva por parte de las empresas. En abril hemos gestionado más del 90% de las solicitudes colectivas de ERTE, sobre un total aproximado de 4.500, quedando pendientes menos de 300. El número de trabajadores acogidos a ERTE a los que finalmente se les ha reconocido la prestación en el mes abril asciende a 12.688, lo que supone el 84,40% del total de los 15.033 solicitantes. Con el fin de que todos los solicitantes puedan cobrar cuanto antes, a lo largo de mayo esperamos reconocer los que aún quedan pendientes.

–Les ha tocado trabajar en fin de semana y festivo... ¿Qué sienten cuando, a pesar de trabajar un mayor número de horas, no pueden facilitar a las familias ese dinero?

–La principal motivación que ha tenido siempre el personal es que detrás de cada solicitud hay una persona y una familia que necesita la prestación. El no poder llegar a todas es un sentimiento de impotencia. Se ha trabajado sábados, domingos y festivos, mañana, tarde e incluso noches, pero no ha sido posible. Las dificultades han sido muchas: el enorme volumen de solicitudes, los numerosos errores que contenían, la falta de personal, la implantación del teletrabajo... Desde aquí pido sinceras disculpas a todos a los que no hemos podido atender como desearíamos.

–También se habla de dificultades a la hora de contactar con los desempleados porque los datos de contacto no estaban actualizados...

–En el caso de los ERTE, efectivamente, hay que tener en cuenta que muchos trabajadores hasta ahora nunca se habían encontrado desempleados y otros muchos lo habían estado hace tiempo, con lo no existían datos o no estaban actualizados (número de hijos, teléfono, correo....). Además la solicitud colectiva de trabajadores que presenta cada empresa recoge solamente los datos básicos para agilizar la gestión. En los próximos días comenzaremos a revisar este tipo de errores, no es necesario que los trabajadores realicen ningún tipo de solicitud.

–¿Ha habido muchas empresas que han intentado recurrir a los ERTE de manera fraudulenta para aliviar el número de trabajadores? ¿Trabajo ha sancionado a alguna salmantina por ello?

–Bueno, en cuanto a posibles sanciones desconozco en este momento si la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha dictado ya resoluciones sancionatorias, es el organismo competente en esta materia. El SEPE a partir de ahora revisará los expedientes reconocidos y en caso de presunción de fraude lo pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo.