Hace poco más de un año, la imagen del archivo de los juzgados de Salamanca era caótica. Estanterías repletas de cajas con expedientes judiciales y el suelo de los pasillos ocupado por pilas de documentos, único lugar posible donde depositarlos ante la falta de espacio. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado por completo. La habilitación de un nuevo espacio para el archivo y la eliminación de expedientes que han perdido ya su utilidad, así como la incorporación de un archivero, han permitido dar la vuelta a la situación. Una tarea que no ha sido fácil, ya que solo en la eliminación de los expedientes, proceso conocido como expurgo, ya llevan dos años y medio y solo van por la mitad del trabajo previsto.

El archivero Carlos López recuerda que a su llegada a Salamanca, hace dos años y medio, el principal cometido fue destruir documentos, debido a la falta de espacio. Fueron 260.000 expedientes los eliminados, menos de la mitad de lo previsto, ya que a lo largo de este año quiere hacerse lo mismo con otros 280.000. “Solo se puede destruir lo que fija la Junta de Expurgo del Tribunal Superior de Justicia: juicios de faltas, diligencias previas y expedientes de vigilancia penitenciaria”, apunta. Además, no se trata de una destrucción total. “En el caso de los juicios de faltas, hay que conservar los de los años que acaben en 4 y en 9, para permitir posteriores investigaciones de carácter histórico por ejemplo”, señala.

El proceso de expurgo está permitido gracias a un Real Decreto aprobado en 2003. Cada Tribunal Superior de Justicia tiene una Junta de Expurgo que es la que decide las series documentales que pueden destruirse en función del tipo de información que contienen o el tiempo que ha pasado, entre otras características. En este caso, han sido tres tipos de series los elegidos. La labor del archivero se centra en comprobar que en cada caja que contiene los expedientes, no esté ninguno que corresponda a otro proceso judicial o a un año que no deba eliminarse. “Se comprueba caja a caja que no se hayan podido introducir otros expedientes por error, se marca para que la empresa encargada de destruir los documentos sepa que debe llevársela y se introduce en la base de datos que se va a expurgar”, explica Carlos López. La eliminación se produce, o bien por incineración, o bien mediante corte en tiras que no debe superar un máximo de milímetros de ancho para evitar que puedan recomponerse los documentos.