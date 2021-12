Así quedará la pensión media en Salamanca en 2022 por la subida de los precios

A estas cifras hay que sumar un ‘extra’ que la Seguridad Social abonará en enero por la pérdida de poder adquisitivo en 2021

El incremento, pese al ser más elevado de la última década, no convence del todo a los pensionistas, que consideran que van a perder poder adquisitivo, ya que la subida interanual de la inflación en noviembre se ha situado en el 5,6%, tras sumar dos décimas más respecto a octubre. Una opinión que no cambia pese a que la Seguridad Social abonará en enero un “extra” por la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el colectivo en 2021. Este año las pensiones subieron un 0,9%, menos que el IPC final, por lo que el Gobierno les compensará por ello. En principio la referencia será la media de la subida de precios entre enero y diciembre de 2021, por lo que la cuantía exacta aún no está determinada, aunque todo apunta a una diferencia de alrededor de un 4%.