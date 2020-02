$!Así puedes vivir el carnaval en Salamanca si has decidido quedarte en la capital

Las asociaciones de vecinos han programado unos carnavales atractivos con el objetivo de que los salmantinos que no emigren a Ciudad Rodrigo tengan actividades diversas para sentir que también en la capital del Tormes celebra la llegada de Don Carnal.

Uno de los colectivos más tradicionales en el carnaval no faltará a la cita. El Consejo Social del Rollo celebrará su pasacalles con un lema reivindicativo. Las asociaciones no podían permanecer ajenas al incipiente fenómeno de las apuestas que ya afecta a estos barrios y llevarán una pancarta que rece “En El Rollo no se juega” con una señal de prohibido donde se aprecian una ruleta, unas cartas y unas fichas de póker. De nuevo, se hará una invitación a la participación de todos los colectivos que componen la diversidad del barrio. Desde Vistahermosa se concentrarán todos los actos en el martes con un desfile en el que visitarán el Centro de Alzheimer y compartirán juntos bocadillos de sardinas.