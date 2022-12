Así les cambió la vida a salmantinos a los que les tocó el Gordo

Hace tres años que Nieves Marcos cree en la suerte tras palpar el Gordo y escuchar a los niños de San Ildefonso cantar uno a uno los números de su décimo. Ese boleto le llevó a conseguir un “pellizco” que le ha facilitado la vida y principalmente le ha otorgado tranquilidad.

Decidió ir a por su décimo a última hora a una administración de Carrefour y consiguió 328.000 euros libres de impuestos. Aún se acuerda como si fuese ayer. “Era domingo, no trabajaba y estaba viendo el sorteo y al principio cuando vi mi número en la pantalla no me lo podía creer”, aseguró mientras reconocía que supo manejar la situación: “Estaba incrédula total, en shock y pensaba ‘lo estoy viendo pero no es’, finalmente mantuve la calma”. Aún así, ha seguido adelante con su negocio y con su rutina. “Antes de que me tocase yo no creía en la lotería, pensaba que no tocaba y nunca había jugado grandes cantidades, algunas participaciones y como mucho compartía algún décimo”, afirmó. Ahora su percepción ha cambiado totalmente. “He vuelto a creer y he recuperado la esperanza, aunque pienso que no va a volver a pasar, que te toque la lotería es de esas cosas que solo pasan una vez en la vida y te cambian”, reconoció.

Ella, como gran apasionada de los viajes, ansiaba poder conocer mundo pero la pandemia frustró sus planes. Sin embargo, ha podido realizar alguno en el último año: “Aun me quedan muchos por hacer”, exclamó. Ha continuado con su negocio, el fruto de toda una vida. Sin embargo, nunca ha vuelto a ser lo mismo porque todavía le recuerdan continuamente la anécdota que ha marcado su vida. “A día de hoy mis clientes rememoran ese momento, me dicen ‘a ver si te va a tocar’ o ‘jugamos a medias que tú tienes mucha suerte’ y cosas así”, explicó. Nieves, después de su experiencia anima a los salmantinos a participar en el tradicional sorteo: “Yo había perdido la fe y la he recuperado, aunque no se invierta mucho en ella hay que tentar un poco a la suerte”, recalca.