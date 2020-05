Así han salido los salmantinos a hacer deporte a las calles

La mayoría habrá tenido una sensación rara cuanto menos. 49 días después de la entrada en vigor del estado de alarma, los salmantinos han vuelto a correr, pasear y salir en bici por la ciudad. La fase 0 del regreso a una nueva normalidad ha arrancado este sábado a las 6:00 horas, cuando se ha permitido salir a practicar actividad física a los mayores de 14 años. Muchos no se lo han pensado y no han tenido problemas en madrugar para semejante acontecimientos. Las calles de la ciudad se han llenado de ciclistas, corredores y paseantes que se han unido a los ya habituales y familiares dueños de los perros. De momento no se han producido aglomeraciones.

Hay que recordar que la actividad física para los mayores de 14 años (deportes individuales y paseos solo o con una persona con la que se conviva) será de 6 a 10 horas y de 20 a 23. Para los niños menores de 14 años la horquilla destinada es de 12 a 19 horas. Por último, los mayores de 70 años y los dependientes acompañados podrán salir de 10 a 12 y de 19 a 20. Para contar con más espacios abiertos, el Ayuntamiento de Salamanca ha reabierto este sábado estos parques en los que se permitirá pasear y hacer deporte.