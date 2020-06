Así ha vivido Corina, sorda y con un hijo autista y sordo, la pandemia

La pandemia, con una nueva comunicación médica, administrativa, educativa... a través del teléfono y las pantallas ha dejado en una situación de notable desigualdad a las personas sordas, que este domingo conmemoran el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas con una clara reinvindicación: la presencia de las lenguas de signos en las políticas públicas.

Sin intérpretes de lengua de signos, las personas sordas se quedan atrás en el pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía.

Esta situación se complica con el uso obligatorio de mascarilla que impide a las personas sordas leer los labios para entender una conversación.

Corina Exarenco, madre sorda de un niño con autismo y también sordo y de una bebé, se ha tenido que enfrentar a todas esas barreras en este confinamiento por el COVID. Ella dejó su Moldavia natal hace tres años en busca de una calidad de vida para su hijo, al que por su trastorno dejaban apartado en una esquina en las aulas de su país. Madre soltera, sin apoyo familiar en España y con los dos hijos que atender en casa por la pandemia, al cerrarse el centro de educación especial donde residía su hijo de lunes a viernes, Corina tuvo que abandonar su trabajo de empleada de hogar.

La Asociación Centro Cultural de Personas Sordas de Salamanca y el servicio de intérprete de lengua de signos han supuesto un gran apoyo para Corina, que aprende el sistema PECS de intercambio de pictogramas para mejorar la comunicación con su hijo y que él aumente en autonomía.

“Sin colegio, para mí ha sido muy difícil enseñar al niño. No sé cómo hacerlo. Sin impresora ni ordenador se ha complicado más. Además, el hecho de no poder salir de casa ha afectado mucho a mi hijo. Ha llorado y ha sufrido mucho. No lo entendía y no estaba acostumbrado. Y aunque los niños autistas podían salir a pasear éramos muy cuestionados, con miradas y reproches y lo intentábamos evitar”, relata esta madre a través de videollamada con intérprete. Una familia que subsiste gracias a la ayuda a domicilio de la Diputación y los alimentos de la ONG Cajas Solidarias.

Por eso, para Corina el apoyo de Alicia Abril, orientadora del Centro de Personas Sordas ha sido un verdadero “alivio”. La intérprete no sólo trabaja con madre e hijo la comunicación y los deberes, sino que también ha acudido a la recogida de los lotes de alimentos para esta familia.

Y es que, acciones tan cotidianas como viajar en el autobús se convierten en un problema para esta mujer sorda en estos tiempos de pandemia. “Un día que subí con mi hijo, que no lleva mascarilla porque no la aguanta puesta, veía que la gente se dirigía a mí con caras de enfado, pero no oía nada y con las mascarillas no podía leer los labios y no entendía nada. Fue horrible”, recuerda Corina, que ahora ya porta un documento donde justifica que su hijo tiene diagnosticado autismo.

Las dificultades para la lectoescritura de las personas sordas que les impiden acceder a la información han supuesto otro muro en unos meses de estado de alarma con restricciones que cambiaban casi cada día. Aquí, las dos intérpretes de lengua de signos contratadas por Ayuntamiento y la Federación de Personas Sordas para la capital y provincia de Salamanca han grabado casi 170 vídeos explicativos en lengua de signos de restricciones, fases y noticias de Salamanca, además de enviar otros 465 enlaces de noticias en lengua de signos de otras entidades para informar de las novedades del estado de alarma.