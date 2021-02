Así ha reducido el toque de queda la movilidad en Salamanca

Una prueba más del desplome del número de viajes consecuencia del adelantamiento del toque de queda es que para encontrar niveles similares de movilidad hay que remontarse al 24 de mayo, cuando Salamanca iniciaba la fase 1 de la desescalada y suponía la reapertura de la hostelería con el consumo en terrazas al 50% de aforo. Por aquel entonces, el 58% de los salmantinos no se desplazaron. Tato el 24 como el 17 de enero, las cifras rondaban el 56,7% y 54,4%, respectivamente.

El recrudecimiento de la pandemia se traduce desde hace más de dos semanas en medidas cada vez más restrictivas por parte de las autoridades regionales tras haber permitido la celebración de las fechas navideñas. Una de las más polémicas de la Junta de Castilla y León fue adelantar el toque de queda a las 20:00 horas. Los salmantinos parecen estar cumpliendo. Según los datos del Ministerio de Transportes a partir del seguimiento de millones de líneas de teléfono de los ciudadanos, la movilidad ha caído un 15% en Salamanca a partir de la entrada en vigor del toque de queda a las 20h. Así, comparando la movilidad del domingo 3 de enero con la del 17 y 24 de enero, la cifra de personas que no se han movido de sus domicilios pasa de los 159.657 salmantinos que no viajaron el primer domingo del año, a los 186.612 que no lo hicieron durante la jornada del 24. Este porcentaje crece hasta el 22,7% en el caso de Salamanca capital, lo que supone una rebaja media de la movilidad del 19%.

“Filomena” provocó un drástico descenso de la movilidad: 192.336 salmantinos (58%) no salió de su hogar el 10 de enero

En términos únicamente de la capital, el porcentaje de salmantinos que no salieron de sus domicilios a partir del adelanto del toque de queda a las 20h. es algo más bajo y cae hasta el 45% de la población total de Salamanca. Es decir, 65.183 personas no se movieron de casa el domingo 17 de enero. Al igual que sucede en la provincia, la movilidad ha seguido bajando con el avance de la tercera ola del COVID y el pasado 24 de mayo la capital notificó el mayor desplome de los desplazamientos desde el 17 de mayo (el 49% permanecieron en casa). El 47% de los salmantinos no se movieron de sus hogares el pasado 24 de enero.

Las restricciones que llevan en vigor desde el sábado 16 de enero, suponen para la población un espejo de aquellos días en los salmantinos apenas iniciaban su desconfinamiento.

El Ministerio de Transportes no ha difundido todavía las estadísticas del último domingo de enero, pero por los datos relativos al día anterior, es probable que el del 24 de enero haya sido el día con menos movilidad de los últimos ocho meses, salvo el drástico descenso provocado por la borrasca “Filomena” el 9 y 10 de enero, cuando más del 58% de los salmantinos de toda la provincia no se movieron de sus casas (192.336 personas), superando incluso el 56,7% del día 24. Mismo efecto surtió el temporal en la capital, donde el 46% no salió de casa tras la nevada.