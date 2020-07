Así está siendo la dura vuelta a la calle de los músicos callejeros

De un casco antiguo de Salamanca repleto de actuaciones en la calle en época turística se ha pasado en la actualidad a un regreso casi en exclusiva de la música, pero también con timidez. Rafael de Dios, junto a la Catedral, y Fran, en su esquina de la calle Prior, han vuelto a ocupar sus espacios guitarra en mano.

Rafael de Dios lleva tocando en la calle desde 2008. Trabajó en Nachi Industrial como administrativo y se quedó en paro cuando la empresa cerró. Otro nuevo empleo también acabó en un ERE. “La guitarra”, explica, “era una afición que tenía de joven. La he ido desarrollando y aprendiendo cada vez más cosas. Y viendo que en la calle se me agradecía, ha pasado a ser mi forma de vida”. Durante el confinamiento se quedó en casa solo con el subsidio para parados mayores de 55 años. Y hace un mes que ha regresado junto a la Catedral, a tocar un repertorio con música de Paco de Lucía, del “Niño Miguel” o “Recuerdos de la Alhambra” y “Capricho árabe”, de Francisco Tárrega, bulerías, versiones de Mecano, “El concierto de Aranjuez” y algún tango argentino como “Volver”.

En cuanto al dinero que llega a la funda de su guitarra “ha habido tiempos y tiempos”. Algún verano logró reunir bastante. Pero “la gente ya no se porta igual”. Y en época de coronavirus “el turismo ya no es el que era en cuanto a visitantes extranjeros. Vengo por no estar en casa sin saber qué hacer y aburrido, que bastante tiempo hemos estado confinados. Los fines de semana es cuando se nota un poco más el turismo nacional”, relata Rafael de Dios. De los buenos tiempos, recuerda que los vascos son más generosos y los menos, los andaluces, “porque consideran que es algo que tienen a la vuelta de la esquina”. Su horario de actuaciones es de lunes a domingo, de 11.00 a 14:00 horas. “Ya no merece la pena venir por las tardes. Otros años pasaban los extranjeros, que no saben qué es la siesta y están todo el día danzando. Los españoles no somos de estar pasando calor gratuitamente”, constata.

Rafael de Dios es autodidacta. Aprendió a tocar la guitarra de los 15 a los 20 años, cuando ya iba a Anaya y se juntaba con los gitanillos por las noches en los años 80. “Yo absorbí mucho de ahí, de los ritmos y su forma de tocar. Lo dejé cuando me fui a la mili. Luego busqué trabajo, me casé, tuve familia y otras ocupaciones. Pero hace 16 años tuve una rotura de tobillo jugando al fútbol y empecé de nuevo a tocar con bastante afición y perseverancia. Empecé a sacar y a sacar temas de Paco de Lucía. Al ver que había gente actuando en la calle que se ganaba su dinero, yo también empecé a probar. Al poco tiempo cerró Nachi Industrial y me aventuré a ganarme la vida a así”, apunta el guitarrista de la Catedral.