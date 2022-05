Así es Telma, la candidata de Salamanca a Miss World Spain

Pero no solo esto, sino que una vez en la localidad de la costa catalana se someterá a diferentes pruebas: un desfile en pasarela, además de otro vestida con un traje representativo que no puede ser otro que el traje charro. También una prueba deportiva y una entrevista personal con el jurado para conocerla más profundamente. “Es lo que más me gusta de este concurso, que no es un certamen de belleza más, sino que se valoran muchas más cosas. Cuando decidí presentarme a este concurso miré mucha información sobre ello y al ver todas estas condiciones es cuando me convenció para apuntarme. Se tiene en cuenta sobre todo como eres a nivel persona, tus estudios y aficiones y es mucho más completo. Digamos que se valora más el conjunto de una persona y no solo el físico. Es uno de los principales motivos por los que participaré en esta edición ”, explica Telma Iglesias.

Tras terminar sus estudios de Bachillerato en Salamanca, Telma persiguió su sueño de ser veterinaria y se marchó a la Universidad Complutense de Madrid para estudiarlo allí. Hizo sus practicas en la Policía Nacional, para continuar en un hospital y terminar en su puesto de trabajo actual, una clínica veterinaria en Boadilla del Monte. “Es cierto que empecé con 13 años en el mundo de la moda con algunos desfiles y fotografías, pero fue realmente cuando me marché a Madrid cuando fue para mi un trabajo. Me ayudaba a pagarme mis estudios, el alquiler del piso y demás gastos, aunque es cierto que siempre ha estado en un segundo plano. De hecho, ahora para mi es simplemente un hobby”, explica la salmantina mientras viaja de regreso a Madrid tras pasar un fin de semana en la capital charra grabando diferentes vídeos y añade que “el día a día es muy ajetreado, ahora mismo entre los animales y preparando el concurso no paro en ningún momento del día. No tengo tiempo para nada, pero a pesar de estar ocupada siempre estoy muy contenta. Siempre he sido de meterme en camisa de once varas”, comenta entre risas.

Ya tuvo opciones de presentarse a este certamen en otras ocasiones, pero no ha sido hasta este año cuando decidió hacerlo. “Nunca pensé en presentarme a un concurso de belleza la verdad. Hace unos años la organización contactó conmigo para representar a Salamanca y no le di importancia, de hecho pensaba que era una broma. Luego comencé a conocer gente en Madrid de este mundo de la moda y me di cuenta de era verdad. Justo en el mes de febrero volvieron a contactar conmigo y fue entonces cuando decidí tener esta experiencia. Antes es cierto que no quise hacer nada porque estaba más centrada en mis estudios y no quería salirme de ahí. Ahora al estar trabajando y tener un poco más de tiempo tiré hacia adelante”, concluye la salmantina.