Así es Sofía, la actriz salmantina que ya ha protagonizado series como ‘Cristo y Rey’

A sus siete años, la salmantina Sofía García protagoniza la última campaña que ha lanzado Aldeas Infantiles el pasado 10 de abril con motivo del Día de los Hermanos; un anuncio que busca visibilizar la importancia de los vínculos fraternales para la recuperación emocional de los niños y de las niñas en acogimiento y reivindicar el derecho de los hermanos privados al cuidado parental y a crecer juntos.

En el mismo, Sofía interpreta a una niña que prepara una sorpresa muy especial para recibir la visita de una de las personas más importantes de su vida: su hermano mayor. Ambos niños viven en acogimiento pero, como todavía continúa ocurriendo en muchos casos, lo hacen separados. “Yo también tengo un hermano pequeño al que quiero mucho. Es como mi compañero. Ejercer de hermana mayor me gusta mucho. Creo que hago muy bien ese papel”, afirma la pequeña Sofía.

No es la primera vez que Sofía se desenvuelve tan bien enfrente de una cámara, ya que ha tenido apariciones en otros spots publicitarios, series e incluso películas. La niña, que actualmente vive en Madrid, donde ha podido encontrar oportunidades gracias a la agencia en la que se encuentra, comenzó haciendo figuraciones. La primera de ellas fue para una campaña de seguros. Después de eso, la empezaron a llamar de diferentes películas y series.

En mayo del año pasado, grabó la serie ‘Cristo y Rey’, que se está emitiendo en la actualidad. La pequeña asegura que le hace gran ilusión poder verse en la pantalla. También ha participado en la grabación de la película ‘Me he hecho viral’, que se estrenará el próximo mes de octubre y en la que Sofía afirma que se sintió muy a gusto porque tuvo que jugar con globos.

“No me pongo nada nerviosa. Intento respirar antes de salir y se me pasan los nervios”, admite. Después de haber actuado en el Teatro Real de Madrid, asegura que “actuar en directo no le da nada de vergüenza” y que, en un futuro, se ve siendo una gran actriz. Ante esto, a su familia le es imposible no recordar cómo empezó todo: “No vinimos a Madrid en busca de las oportunidades. Vinieron solas cuando ya estábamos aquí. La niña siempre lo ha visto con muy buenos ojos y la apuntamos a una academia de jóvenes actores”.