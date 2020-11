Así es Salamanca tras sonar el toque de queda: “Prefiero limpiar vomitonas a encontrarme esta tristeza cada noche”

Las luces siguen encendidas en la Plaza Mayor tras el toque de queda. Nadie las mira. Solo el capataz del servicio de limpieza con la furgoneta con la que coordina todo el operativo se queda observando la espadaña mientras cabecea. “Esto es un desierto”, explica resignado acostumbrado a décadas de esquivar con las mangueras a jóvenes que empiezan o terminan las noches de fiesta. La nueva restricción ha recordado las peores noches de marzo, aunque subraya que el cierre temprano de los bares ya había reducido gran parte de la actividad nocturna.

Las luces de los insomnes que brillan con fuerza en las casas y el medio centenar de operarios que limpian la ciudad sin barreras son el único retazo de que Salamanca no es una ciudad fantasma. Rompe el silencio la fuerza del agua chocando contra el asfalto de una Gran Vía vacía de coches y peatones. “Tengo 58 años y prefiero limpiar las vomitonas de los estudiantes a encontrarme esta tristeza cada noche”, expresa uno de los veteranos de la cuadrilla que no duda en calificar de “desierto” la noche salmantina. “Se cruza por desgracia alguna ambulancia, los policías o un taxi cada medio siglo”, resume. Alfonso Turrión espera en uno de los taxis a que pasen las horas. Desde que empezó el toque de queda solo tiene “una o dos carreras” en toda la noche. “Salamanca no es así y da mucha tristeza”, explica este chófer que encontró en el taxi una manera de seguir enchufado al mundo laboral tras la última crisis económica.

Las barredoras superan una calle Compañía vacía del tumulto de estudiantes. Un camión de carga trasera recoge los contenedores subterráneos aparcados frente al campus de Ciencias. Dos operarios ayudan al conductor a realizar el trabajo mientras que otro trabajador limpia los adoquines con la manguera. “Trabajamos mejor porque no tenemos que esquivar a nadie, pero también más tristes porque la noche se hace más larga sin gente. Las noches no han vuelto a ser las mismas desde que comenzó la pandemia. Parece que es otro país”, detalla. La noche avanza también en los barrios. El nuevo servicio nocturno para acabar con los excrementos de los estorninos avanza junto a la plaza de Toros. La furgoneta del capataz avanza con el único obstáculo de los semáforos en rojo. En la plaza de Burgos un operario desinfecta los juegos infantiles y los aparatos biosaludables que al día siguiente utilizarán las personas mayores. Encuadrado entre todos los edificios, observa las luces encendidas a la una de la madrugada. “La gente sigue despierta. Ves todas las luces encendidas y ni siquiera salen a pasear los perros a estas horas”, reconoce este joven trabajador.

La Plaza Mayor apaga el alumbrado exterior. Solo quedan encendidos los soportales. Un camión con la bomba de agua se detiene en el centro para que los salmantinos reciban su monumento limpio al día siguiente. Solo se ve una luz con la ventana entreabierta de un vecino del ágora que observa más actividad nocturna de lo esperada. La noche se apaga en el toque de queda. Solo quedan los ríos de agua mientras que la ciudad duerme...