Así es la vida de los hurones salmantinos ‘influencers’

La salmantina Clara Benito forma, junto a Stich y Nala, un gran equipo que, para nada, pasa desapercibido, tanto en la calle como a través de las redes sociales. En sus cuentas de Tik Tok e Instagram, Clara comparte el día a día de sus mascotas y mantiene el contacto con personas de otros lugares que también forman una pequeña familia con esta especie de turón, que a pesar de ser tan pequeño, precisa de mucha atención.

Siendo un animal tan pequeño, ¿requiere muchos cuidados?

Sí, es un animal muy delicado. Por las mañanas yo les limpio su arenero para que no haya malos olores y les echo comida y bebida que después ellos se dosifican. Una vez a la semana también les doy un huevo crudo de codorniz y aceite de omega 3 para que tengan bien el pelo. Además, tienes que estar muy pendiente de ellos porque son muy curiosos y no tienen miedo, por lo que pueden llegar a hacerse daño si se caen o, si se comen algo que no deben, por pequeño que sea, ya que podría llegar a necesitar intervención quirúrgica.

¿Son muy juguetones?

Tienes que forzarlos y educarlos un poco para que lo sean. Conmigo juegan mucho. Pero hay que tener en cuenta que duermen entre 16 y 18 horas al día.

¿Te hacen tanta compañía como un perro o un gato?

Son diferentes, evidentemente no te hacen tanta compañía. Aun así, ellos entienden las emociones. Nala sobre todo es muy cariñosa y siempre me da besitos.

¿Tienen mal olor?

El mal olor viene por el celo, pero con el implante se les corta el celo y no huelen mal. Además, no hay que ducharlos, no lo necesitan, se lavan ellos mismos. Solo hay que hacerlo si están enfermos o se han manchado con algo y no hay otro remedio. De todas formas, yo les cambio y les lavo también las sábanas y mantas una vez a la semana.

¿Suponen mucho gasto veterinario?

Sí, ellos tienen sus vacunas como otro animal y tienen su chip y su implante, que hay que ponerlo periódicamente.

¿Cualquier persona puede tener esta mascota?

No. A veces a la gente se le antoja un hurón porque lo ve en Tik Tok y son muy graciosos, pero son un animal como cualquier otro, hay que dedicarles tiempo y tienen gastos de veterinario. Muchas veces los compran o adoptan y después no los quieren.