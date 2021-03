Celia Marcos Poveda tiene 86 años. Es viuda desde hace dos años y vive sola en su vivienda en la calle Alfonso VI.

Asegura que el servicio de teleasistencia es fundamental para ella. “Me ayudan mucho, la verdad, me da la vida. Y hay que decirlo así. Cuando tengo que ir al médico, me avisan de la cita, me acompañan, me vienen a buscar, porque no tengo muy buena movilidad y me llevan. Después, me recogen y me traen de nuevo a casa, con un trato maravilloso en todo momento”, reconoce.

Celia es usuaria, según reconoce, desde hace más de cinco años. “Andrés, Rubén y Ana me atienden muy bien. Son muy educados”, añade. Además de este servicio, también realizan llamadas para conocer su estado. “De vez en cuando me llaman a ver cómo estoy y me siento muy acompañada en todo momento”, reconoce. Celia explica que gracias a este servicio puede permanecer en su casa y evitar el ingreso en una residencia. “Mientras esté bien y con conocimiento, y con esta ayuda, quiero seguir en mi casa”, admite.

Además, explica que utiliza otros servicios como la custodia de llaves, al margen de recibir consejos de los técnicos. “Me dicen que no abra la puerta a nadie y me dan muy buenos consejos, que me ayudan mucha”, reconoce Celia Marcos.