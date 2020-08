Así es la ‘casa de los sueños’ para los salmantinos

La desescalada y la supresión de las restricciones sanitarias permitió a los salmantinos seguir con la búsqueda de una nueva casa, pero con unas prioridades diferentes a las que había antes de la pandemia. Los potenciales compradores buscaban inmuebles espaciosos y, lo más importante, con zonas al aire libre. La experiencia vivida durante el confinamiento y el temor a que haya otro en los próximos meses ha calado entre la sociedad salmantina.

Con estas preferencias, el producto estrella del verano está claro: chalet con piscina privada. Las preguntas por este tipo de vivienda han sido constantes desde que acabó el estado de alarma, pero se han encontrado con la dura realidad. No hay tanta oferta como podrían esperar y los precios, evidentemente, suponen un importante escollo. “El interés es superior al habitual por estas fechas”, reconoce Valentín Rodríguez, que recuerda a las familias interesadas en un chalet con piscina privada que no resultan baratos precisamente. “La piscina eleva mucho el precio, no solo por lo que ha costado construirla. Sobre todo porque implica disponer de una parcela más grande y eso encarece el precio final”, indica.

Javier Tamames coincide en el análisis. “Lo que busca la gente no es un perfil muy alto, pero la realidad es que disponer de piscina privada eleva los precios. Por eso hay gente que al final ha acabado mirando esa opción, pero con una casa más rústica, o tienen que alejarse más de la ciudad para encontrar algo que puedan pagar”, explica.

Para los bolsillos más apretados, la opción preferida acaba siendo la de un chalet que pertenezca a una urbanización que si dispone de una piscina colectiva. Otros directamente renuncian a poderse dar un baño y se conforman con disponer de una zona de jardín, suficiente para disfrutar del aire libre, añorado en pleno confinamiento, sobre todo cuando hacía una buena temperatura. Para los que quieren continuar viviendo en la ciudad, los pisos con terraza se han convertido en una alternativa apetecible.