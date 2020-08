Los rebrotes de coronavirus adquieren fuerza en Salamanca en las últimas semanas, con un incremento de los enfermos y de los rastreos entre sus contactos. Esta actividad de control y prevención para evitar que el COVID-19 se expanda tiene un efecto directo en el mercado laboral, donde se refleja un incremento de las bajas. Según fuentes de la Confederación Empresarios de Salamanca (CES), en este momento la mayoría de los procesos de baja corresponden a trabajadores con síntomas leves o asintomáticos que tras dar positivo en una primera PCR en 10 días se incorporan al trabajo al no quedar rastro del virus en un segundo test.

Si durante el estado de alarma los contagios se consideraban accidente de trabajo y desde el primer día la empresa se deducía el 75% de la base reguladora de la Seguridad Social del empleado, desde el 21 de junio se califican como enfermedad común, por lo que los tres primeros días de baja asume la totalidad de la base, hasta el día 20 el 60% y, a partir de ahí, queda exonerado del pago del 75% de la base reguladora del trabajador afectado.

¿Qué ocurre cuando se recomienda que el trabajador se aísle aunque tenga una primera PCR negativa? En este caso, según fuentes de la confederación de empresarios, pueden ocurrir que sea el médico de cabecera el que imponga la cuarentena y firme la baja del empleado hasta que se confirme la prueba 10 días después. No puede incorporarse a su puesto de trabajo ni siquiera de forma telemática. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún caso de este tipo”, señalan desde CES, ya que en la práctica los médicos de Atención Primaria acuerdan con el paciente no darle la baja si no presenta síntomas y puede teletrabajar respetando el aislamiento.

Por otro lado, puede que sean los rastreadores los que recomienden al contacto de un positivo que se aísle en una especie de cuarentena preventiva que habitualmente es de 10 días. Al no disponer de un parte de baja firmado por su médico de cabecera podría teletrabajar si la labor que desempeña lo permite y siempre que llegue a un acuerdo con la empresa.

“En trabajador se pone en contacto con la empresa, que suele ser flexible en estos casos. Generalmente debe llamar al servicio de prevención, que le aconseja el proceso a seguir hasta que le ratifiquen que no está contagiado o bien le den el parte de baja”, relatan.