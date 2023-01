Así es Cristina Casillas, representante de Salamanca en Miss World Spain

Con algo de experiencia en el modelaje, esta salmantina luchará por dejar en lo más alto a la ciudad entre el próximo 30 de abril y 7 de mayo en la cita que acogerá el municipio tinerfeño de Los Realejos. De cara a la gala, asegura que su rutina es de lo más sencilla: “Cada día, me levanto, voy al gimnasio, estudio, voy a trabajar y, si me toca, subo los contenidos que tengo que publicar en mis redes sociales por las colaboraciones que estoy llevando a cabo”.

“Representar a Salamanca en Miss World Spain es una meta conseguida que me genera mucha ilusión”

Sin referentes en el mundo de la moda, la propuesta de representar a Salamanca en el ‘Miss World Spain’ le pilló por sorpresa. “El equipo de ‘Miss World Spain’ me conoció por las publicaciones que realizaba en mi perfil. Entonces, me hicieron una entrevista y me dieron la oportunidad de ser la representante salmantina. Lo que más me reconforta de cara a esta cita es que cuento con el apoyo increíble de mi gente. Tengo muchísima ilusión”, recalca Cristina Casillas, que cree que, en un futuro, de seguir dedicando parte de su tiempo al mundo del modelaje, podría compaginarlo con su trabajo en la Brigada Móvil o en el Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), donde le gustaría especializarse de superar las oposiciones.

Respecto a la preparación que está llevando a cabo de cara al certamen, hay que mencionar que esta salmantina cuenta con la ayuda de una agencia que le ayuda en su día a día con el modelaje, los vestidos y el maquillaje. En su rutina, no puede faltar, además, el deporte y el cuidado de su alimentación, aunque asegura que, a día de hoy, ‘Miss World Spain’ ha cambiado mucho porque los que seleccionan a las candidatas ya no solo se centran en la belleza: “En mi caso, creo que puedo aportar simpatía y el compromiso que tengo con todo lo que hago. El certamen ha avanzado mucho y ya no se fijan solo en el físico sino en más cualidades”.