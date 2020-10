Así ayudan las artes marciales a superar el cáncer de mama a esta salmantina

Hace justo un año que Ana recibió el diagnóstico que se temía, pero que en el fondo pensaba que no iba con ella: cáncer de mama. “Fui a la marcha del cáncer pendiente del resultado de la punción. Estaba nerviosa pero en el fondo no me acababa de creer que algo así me pudiera pasar, llevaba una vida saludable al 100%”, cuenta. Reconoce que tuvo su momento “negacionista”. Cuando se detectó el bulto en el pecho tardó una semana en ir al médico hasta que reaccionó. Después llegó la confirmación. “Estuve 15 días en shock. Te preguntas qué has hecho mal, qué ha podido pasar, por qué a ti. Conozco a familias afectadas, pero no era consciente de que me podía pasar también a mi”. Necesitó cirugía, reconstrucción y se “libró” de la quimioterapia gracias a un tratamiento hormonal. “Al cuerpo le costó aceptarlo al principio, pero a día de hoy estoy bien, que es lo importante”, explica.

Después llegó el COVID, que la perjudicó primero por el confinamiento, del que salió “con muchos dolores” por la inactividad, y después por los retrasos en las pruebas de control como ecografías y mamografías, “en las que hay un poco de demora”. Después de la analítica semanal la consulta es telefónica, que prefiere para no tener que ir al Hospital. La culpa de que ahora se encuentre mejor también la tiene la práctica de las artes marciales, que ha retomado adaptándolas a sus nuevas circunstancias. “El diagnóstico te cambia la vida y la forma de pensar. Lo importante es vivir el día y tener presente que no tenemos la vida comprada”, aconseja.