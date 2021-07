Después de superar una pandemia y con la pauta completa de la vacunación, los mayores salmantinos estaban deseando retomar sus actividades para estimular cuerpo y mente, algo fundamental para paliar el impacto negativo del parón social impuesto por la covid. “Hay que utilizar bien el tiempo que nos queda...”, admite María José García. Con 65 años, es la alumna más joven en la clase de inglés que se imparte en el centro municipal de mayores Juan de la Fuente. “Nuestra generación está muy atrasada con el inglés. Yo aprendí francés, latín y griego pero el inglés es fundamental cuando viajas. A esta edad yo ya he perdido la vergüenza y no me importa hablarlo aunque no sea correctamente”, confiesa María José, que recuerda lo duro que fue el confinamiento: “He tenido un bajón cognitivo, físico y mental”.

A su lado Francisco Paredero, de 80 años, demuestra un amplio dominio del inglés y explica que se inscribió para refrescar sus conocimientos, algo que complementa con las clases de portugués en el mismo centro. Juani Garrido, de 72 años, es otra de las fieles a las actividades de mayores del Ayuntamiento y parte de cero en estas sesiones de inglés que inició el pasado mes de junio. Paula Castro, la profesora, se encarga de enseñarles lo fundamental para que se defiendan en la lengua de Shakespeare: emociones, números, las horas, preguntas básicas, días de la semana... No falta el “listening” para comprobar la comprensión de sus alumnos. María José practica lo aprendido en casa, aunque lo de ver películas o series en versión original lo deja para más adelante, dice. Su compañera Juani admite que cuando ha salido de viaje aún no se ha atrevido a preguntar o responder en inglés: “Es difícil, te bloqueas...”.

Se cumple un mes desde que los centros municipales de mayores (Tierra Charra y Juan de la Fuente) abrieron sus puertas tras el cierre total por la pandemia, sin embargo, aún tienen poca vida. Algún fiel a la sala de lectura como Paco, que acude a leer la prensa cada mañana, y los alumnos de las clases de inglés y portugués. Los cerca de 500 participantes en otras actividades, las disfrutan al aire libre, en parques y calles.

El huerto de Calixto y Melibea es el mejor enclave para potenciar la vena artística. Allí tiene lugar el taller de “Pintura al Aire Libre” donde una docena de alumnos mayores desarrolla su creatividad con la tutela de Ana María Herrero. Marina Salgado muestra su bloc de dibujo con la torre de la Catedral y otras obras a carboncillo. “No sabía casi dibujar, y estoy aprendiendo mucho. Me gusta venir a aprender y a estar con gente, por eso estaba deseando que retomaran las actividades para mayores”, explica.

El taichi, los paseos culturales por el centro histórico o el taller de fotografía por la ciudad son algunas de las novedades que ha incorporado la concejalía de Mayores en el programa de verano de actividades de ejercicio físico y ocupacionales que agrupan a cerca de medio millar de mayores. La pandemia a obligado a incorporar nuevos talleres y diversificar espacios, llegando a más barrios. Así, los jubilados salmantinos practican yoga en la Ribera, gimnasia en Würzburg y Puente Ladrillo, hacen marchas nórdicas, además de activar su mente en el parque Picasso, dibujar la ciudad con recorridos itinerantes y aprender dinámicas para el bienestar en Calixto y Melibea.