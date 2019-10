Así ahorra en calefacción esta comunidad de vecinos de Salamanca

Aunque todavía no es obligatorio, algunas comunidades con calefacción central ya han instalado sistemas para contabilizar el consumo de calor por vivienda, para después repartir los gastos globales de manera más exacta y no como hace la mayoría hasta ahora: en función de los metros del piso. Es el caso del edificio de Daniel Álvarez, un inmueble más “moderno” en el que la instalación de los radiadores es en anillo, es decir, cada casa tiene solo un punto de entrada y de salida de agua caliente para los radiadores. Gracias a eso es suficiente con colocar un medidor por piso. “A nosotros nos salió a cada uno por 280 euros más o menos”, relata el salmantino, que tiene una vivienda de 107 metros útiles. Recuerda que el espíritu de la Directiva europea es ajustar el consumo a las necesidades, “que la gente no abra las ventanas en pleno invierno porque en su vivienda hace mucho calor mientras el vecino de arriba pasa frío. Eso es tirar el dinero por la ventana”.

Jocosamente se define como administrador “perpetuo” de su comunidad y, debido a su sensibilidad ante este tema por su profesión, hace dos años invitó a sus vecinos a instalar contadores de consumo. “Pones el dispositivo y cada uno paga en función de lo que consume. En mi edificio no había demasiados problemas y el uso de calorías estaba bastante ajustado, pero por mi trabajo he visto viviendas en el primer piso con las ventanas abiertas y eso duele”, confiesa. Es cierto que entre algunos vecinos se ha generalizado el pensamiento de que como la calefacción “está pagada”, da igual derrochar calor, un grave error. Daniel Álvarez asegura que en el primer año ya se ahorra el coste del dispositivo, que además del medidor individual se conecta a un receptor que recibe las lecturas de todos los vecinos. Con estos datos, después se reparten proporcionalmente los gastos de combustible para calefacción del bloque.

“Cuando vas a pagar por lo que consumes, es cierto que la gente procura reducir y ajustar el gasto”, insiste. Después de dos años el gasto en calefacción ha bajado un 10%, porcentaje que no es nada desdeñable.

El borrador del Real Decreto publicado el año pasado obliga a las empresas que contabilizan los consumos a disponer de un servicio remoto de lectura y adquisición de los datos. En la actualidad algunos bloques de pisos tienen dispositivos que deben revisarse personalmente como en el caso de los contadores del agua, pero la mayoría utilizan tecnología wifi. Según Álvarez permite a los técnicos obtener los datos incluso sin entrar en el edificio. “Estas empresas, que se denominan de reparto de costes, en algunos casos toman los datos desde la calle conectándose al lector del bloque que aglutina los consumos de todos los vecinos”. Insiste en que se ha demostrado que en algunos casos los gastos se pueden reducir hasta un 30%.