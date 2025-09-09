FOTODENUNCIA
Asfalto sin colágeno
Este paso de cebra de la calle Muñoz Torrero presenta un estado lamentable lleno de giertas y baches
La Gaceta
Salamanca
Martes, 9 de septiembre 2025, 05:30
La cebra de este paso de peatones de la calle Muñoz Torrero debe de padecer vitíligo. Tampoco parece haberse cuidado mucho la piel, ya que la tiene agrietada y llena de baches.
Va siendo hora de aplicarle un buen ungüento de asfalto, no solo por estética, sino para garantizar la seguridad de conductores y viandantes.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.