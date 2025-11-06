Arrancan las obras en el acceso al Claustro de la Catedral Vieja Se ha instalado un andamio para resolver actuaciones en la bóveda

Los turistas que acceden a contemplar el Claustro de la Catedral Vieja se han encontrado estos días con un gran andamio que alcanza hasta la bóveda con el que se pretenden realizar dos actuaciones de carácter patrimonial. En primer lugar, se realizará una actuación en el elemento arquitectónico de consolidación de la propia bóveda que estaba pendiente.

Fuentes del Cabildo señalan que se trata de una actuación pequeña, aunque necesaria, que permitirá retomar los trabajos en la escalera del Archivo, considerados prioritarios desde la pandemia pero aplazados hasta ahora.

El objetivo es intervenir tanto en el interior como en el exterior de una sala de mantenimiento situada en el acceso al Archivo Catedralicio, que provocaba la pérdida de material y, sobre todo, ofrecía una mala imagen a los visitantes que alzaban la mirada sobre el Sepulcro de Cristóbal de Vitoria Carbajal.

Tras obtener el visto bueno de Patrimonio, la intención es dignificar esta zona mediante la construcción en el vano de un arco clásico de estilo románico con una vidriera decorativa en su interior, de modo que el aspecto estético se mantenga intacto en uno de los mejores ejemplos del Románico del país. Esta acción ya se ha imitado en otras zonas del monumento.

Esta obra se está realizando de manera conjunta a la recta final de los trabajos en el nuevo 'Ieronimus' que permitirá observar una de las caras más ocultas de las bóvedas.

