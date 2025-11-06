Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andamio instalado en la Catedral Vieja en el acceso al claustro. ALMEIDA

Arrancan las obras en el acceso al Claustro de la Catedral Vieja

Se ha instalado un andamio para resolver actuaciones en la bóveda

Á. B.

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

Los turistas que acceden a contemplar el Claustro de la Catedral Vieja se han encontrado estos días con un gran andamio que alcanza hasta la bóveda con el que se pretenden realizar dos actuaciones de carácter patrimonial. En primer lugar, se realizará una actuación en el elemento arquitectónico de consolidación de la propia bóveda que estaba pendiente.

Fuentes del Cabildo señalan que se trata de una actuación pequeña, aunque necesaria, que permitirá retomar los trabajos en la escalera del Archivo, considerados prioritarios desde la pandemia pero aplazados hasta ahora.

El objetivo es intervenir tanto en el interior como en el exterior de una sala de mantenimiento situada en el acceso al Archivo Catedralicio, que provocaba la pérdida de material y, sobre todo, ofrecía una mala imagen a los visitantes que alzaban la mirada sobre el Sepulcro de Cristóbal de Vitoria Carbajal.

Tras obtener el visto bueno de Patrimonio, la intención es dignificar esta zona mediante la construcción en el vano de un arco clásico de estilo románico con una vidriera decorativa en su interior, de modo que el aspecto estético se mantenga intacto en uno de los mejores ejemplos del Románico del país. Esta acción ya se ha imitado en otras zonas del monumento.

Esta obra se está realizando de manera conjunta a la recta final de los trabajos en el nuevo 'Ieronimus' que permitirá observar una de las caras más ocultas de las bóvedas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  2. 2 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca
  3. 3 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  4. 4 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  5. 5 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino
  6. 6 La Junta abre un expediente de infracción contra el vecino que derribó las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  7. 7 Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen
  8. 8 Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables»
  9. 9 Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop
  10. 10 La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Arrancan las obras en el acceso al Claustro de la Catedral Vieja

Arrancan las obras en el acceso al Claustro de la Catedral Vieja