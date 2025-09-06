Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la piscina de La Alamedilla. ARCHIVO

Arrancan los cursos de natación en Salamanca para la temporada 2025/2026

Las piscinas municipales de Garrido y La Alamedilla abrirán sus clases el 22 de septiembre, con oferta para todas las edades y niveles, mientras que San José mantiene su calendario anual

E. P.

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:08

El Ayuntamiento de Salamanca iniciará el 22 de septiembre los cursos de natación de la temporada 2025/2026 en las piscinas municipales de Garrido y La Alamedilla, mientras que las instalaciones de San José mantendrán su calendario habitual.

La programación incluye cursos para todas las edades desde los tres años, así como natación terapéutica y matronatación, disponibles en las piscinas climatizadas de La Alamedilla y San José.

Los usuarios que participaron la temporada anterior no deberán realizar trámites adicionales, ya que su inscripción se renovará automáticamente y podrán acudir a su día y hora habituales a partir del 22 de septiembre.

Quienes deseen modificar su curso podrán hacerlo desde el 9 de septiembre. Por su parte, las nuevas inscripciones estarán abiertas del 15 al 20 de septiembre y se podrán gestionar de forma telemática a través de la web www.piscinasmunicipalessalamanca.es, en las taquillas de Garrido y La Alamedilla, o en las oficinas de la empresa adjudicataria en la calle Prado, 13 (entreplanta B).

La piscina de Garrido permanecerá cerrada entre el 8 y el 21 de septiembre por labores de mantenimiento, aunque la taquilla seguirá operativa en horario de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes, salvo festivos, para la gestión de inscripciones.

