Arranca la temporada de invierno en las piscinas climatizadas de Salamanca

Con la llegada del mes de septiembre, las piscinas climatizadas municipales de Salamanca —Garrido, Alamedilla y San José— inician la temporada de invierno 2025-2026 con una variada y completa programación de actividades acuáticas y dirigidas, pensadas para todas las edades y niveles. Desde cursos de natación hasta sesiones de rehabilitación acuática, las instalaciones están preparadas para acoger a cientos de usuarios dispuestos a mantenerse activos durante los meses más fríos del año.

Los cursos de natación vuelven a ser uno de los grandes atractivos en las piscinas de Garrido y Alamedilla. Este año, la oferta se ha diseñado con especial atención a la flexibilidad horaria, permitiendo a los usuarios encontrar opciones que se adapten a sus rutinas diarias. Se imparten clases para preescolares, niños y adultos, con niveles que van desde la iniciación hasta la perfección técnica. Las sesiones están dirigidas por monitores titulados, que acompañan a los participantes en su evolución dentro del agua, en un ambiente seguro, lúdico y formativo.

Una mención especial merece la matronatación, una actividad dirigida a bebés de entre 6 meses y 3 años, acompañados por un adulto. Esta modalidad, que se desarrolla en las piscinas de Alamedilla y San José, se ha consolidado como una de las más demandadas por las familias. A través del juego, el contacto físico y el descubrimiento del medio acuático, se refuerza el vínculo afectivo entre el bebé y su acompañante, al tiempo que se estimula el desarrollo motor y cognitivo del pequeño.

Por su parte, la piscina de San José prosigue su programación con actividades dirigidas tanto en el agua como en seco. Diferentes modalidades Waterform, fit-float y clases dirigidas de fuerza funcional son solo algunas de las opciones disponibles para quienes buscan combinar el ejercicio físico con la diversión. En sala, se imparten clases de entrenamiento funcional, yoga o gimnasia de mantenimiento, todo ello bajo la supervisión de profesionales especializados.

La natación terapéutica es otra de las grandes apuestas del programa municipal y se imparte en las tres piscinas. Esta actividad está pensada para personas con dolencias musculares, articulares o en proceso de rehabilitación. Guiados por fisioterapeutas colegiados, los participantes realizan ejercicios adaptados a sus necesidades individuales, favoreciendo la recuperación funcional y el alivio del dolor. Como complemento, las instalaciones de San José y Alamedilla ofrecen también servicios de masaje terapéutico, un recurso muy valorado por quienes buscan mejorar su bienestar general.

Salud, deporte y bienestar al alcance de todos

La temporada de invierno 2025-2026 en las piscinas climatizadas de Salamanca ofrece una oportunidad perfecta para mantenerse activo, mejorar la salud y disfrutar del deporte en un entorno seguro y accesible. Con opciones para todas las edades, niveles y necesidades, el programa combina formación, terapia y ocio de una forma equilibrada y profesional.

Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en cualquiera de las taquillas de las piscinas municipales, a través de la página web del Ayuntamiento o en la oficina municipal de deportes situada en la calle Prado. ¡Este invierno, sumérgete en la salud con las piscinas de Salamanca!

Los cursos de natación comenzarán a impartirse el 22 de septiembre

El Ayuntamiento de Salamanca comenzará el 22 de septiembre a impartir los cursos de natación correspondientes a la temporada 2025/2026 en las piscinas municipales de Garrido y La Alamedilla, mientras que en las instalaciones de San José continúan con su calendario anual.

Aquellos usuarios que ya hayan participado durante la temporada anterior y quieran continuar asistiendo, no deberán realizar ningún tipo de trámite, ya que su inscripción se realizará de forma automática y solamente tendrán que acudir en su día y hora habitual a partir del 22 de septiembre.

En el caso de aquellas personas que quieran continuar, pero realizar algún cambio de curso, pueden hacerlo desde el pasado 9 de septiembre. Por su parte, las nuevas inscripciones se podrán realizar a partir del 15 de septiembre y hasta el 20 de septiembre. Ambos trámites, tanto el de cambio de curso como el de nuevas altas, se deberán formalizar a través de la página web; en las taquilllas de las piscinas municipales de Garrido y La Alamedilla en su horario de apertura, en las oficinas ubicadas en la calle Prado, 13 (entreplanta B).

Por otra parte, la piscina municipal de Garrido se mantendrá cerrada del 8 al 21 de septiembre debido a labores de mantenimiento, aunque la taquilla permanecerá abierta para la gestión de inscripciones de los cursos de natación, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas (excepto el festivo del 8 de septiembre).