Arranca una nueva edición del Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA

La literatura vuelve a ser protagonista este mes de septiembre de la mano de LA GACETA. Ya está abierta la XIII edición del Concurso Intergeneracional 'Memoria del Corazón', el certamen que brinda la posibilidad a los residentes en Salamanca -capital y provincia- de plasmar literariamente los recuerdos más emotivos, nostálgicos, alegres o divertidos de los mayores, unos episodios del pasado que pueden cobrar fuerza en el presente, ya sean contados por los propios protagonistas o por otra persona que describa la experiencia de un mayor.

Los aficionados a la escritura de cualquier edad podrán optar por la modalidad de relato y de microrrelato para dar a conocer su historia o la de un tercero.

Patrocinadores

Es importante destacar que el XIII Concurso Literario Intergeneracional 'Memoria del Corazón' está patrocinado por la Universidad de Salamanca, Ballesol, la Fundación General de la Universidad de Salamanca y Auditrón Centro Audiológico. Además, cuenta con la colaboración de la Banda de Música de Villamayor y del Restaurante Pucela.

«El certamen busca reforzar la socialización y el envejecimiento activo de las personas de la tercera edad, y a la vez recuperar la memoria, la identidad y las historias cotidianas que dan forma al alma salmantina. Pretende impulsar la autoestima de los mayores mediante la escritura creativa y reforzar los lazos entre generaciones a través de la literatura, con la colaboración de jóvenes que escuchan las historias de los mayores para darles forma de relato» , explica Julián Ballestero, director del periódico y miembro del jurado, junto al periodista y colaborador Santiago Juanes.

Ballestero resalta que el concurso también es «una manera de celebrar la vida en la ciudad y en los pueblos de la provincia, las vivencias de las gentes y las historias que construyen Salamanca cada día, con el objetivo de poner en valor los recuerdos más valiosos de los mayores que narran y escriben experiencias de vida que de otra forma se perderían en el olvido. Ese punto de conexión entre mayores y jóvenes, constituye sin duda uno de los grandes valores del concurso promovido por el periódico», concluye.

Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras (una por categoría), siempre que sean originales e inéditas y que no hayan sido difundidas por ningún medio de comunicación con anterioridad. Las obras han de estar escritas en castellano y en forma narrativa. La temática será libre. La extensión máxima de los relatos será de tres páginas, en formato DIN A-4 y por una sola cara, a ordenador con tipografía Calibri tamaño 11 e interlineado de 24 puntos o dos líneas. También se admitirán textos a máquina. La extensión máxima de los microrrelatos será de 100 palabras.

Presentación

El plazo de presentación de los escritos finalizará el próximo 30 de octubre. Pueden enviarse a LA GACETA de Salamanca por correo electrónico, por correo ordinario o entregarse en la oficina del periódico en la Avenida de los Cipreses, número 81. En el caso de enviarse por correo ordinario, se aceptará como fecha válida la consignada en el matasellos del sobre.

El jurado del certamen determinará el ganador del mejor relato, que se llevará un cheque en metálico por importe de 300 euros, siendo la misma cantidad que recibirá la persona que gane el premio en la modalidad de microrrelato. Además, habrá un galardón especial para los mayores de 60 años, consistente en un menú degustación para dos personas en el restaurante Pucela. Todos ellos recibirán también una portada personalizada de LA GACETA, enmarcada y conmemorativa de su participación en el concurso y una suscripción de tres meses al periódico para las ediciones impresa y Orbyt.

El 16 de noviembre se dará a conocer el fallo del jurado a través de LA GACETA. En días posteriores se celebrará la entrega de premios.

Los cientos de salmantinos que han querido participar a lo largo de estos años en el consolidado concurso 'Memoria del Corazón' comparten el amor por la escritura, una pasión que en esta edición está recompensada con fantásticos premios. Algo que confirma Julián Ballestero: «En sus doce ediciones, el certamen ha servido para comprobar la capacidad literaria y la riqueza del vocabulario de nuestros mayores, que en sus textos rescatan vivencias, oficios y palabras que se han perdido con el paso del tiempo», señala.

Entrega de premios

El acto de entrega de premios tendrá lugar el lunes, 24 de noviembre, en el Casino de Salamanca a partir de las 19.00 horas. Durante el evento, la Banda de música de Villamayor ofrecerá un concierto.

José Ignacio García, director técnico de Auditron. Centro Audiológico «Siempre es una profunda emoción recordar los buenos momentos vividos, anécdotas que se nos han grabado y que afloran cuando queremos transmitir la positividad que supusieron para nosotros. El Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA lleva 13 ediciones recopilando fantásticas historias de nuestros mayores, a veces, recogidas por generaciones más jóvenes, deseosas de que no se pierdan esos bonitos recuerdos. Para AUDITRON, apoyar este concurso es una satisfacción. Que nuestro cerebro esté activo, bien sea recordando, bien sea oyendo y hablando, es hacer que siga «hilando fino».

Óscar González Benito, director-gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca «Desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca impulsamos con firmeza el diálogo intergeneracional como pilar fundamental para fortalecer nuestra comunidad. A través de la interacción entre estudiantes y mayores, al compartir vivencias, recuerdos y reflexiones, se rompen estereotipos y se enriquecen las relaciones interpersonales. Este intercambio generacional contribuye a la construcción de un tejido comunitario más sólido, cohesionado y unido. En un contexto de creciente longevidad, estas iniciativas se convierten en un instrumento clave para promover la inclusión, fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad».

Yolanda, Cañizal, directora de la Residencia para Mayores Ballesol Salamanca «Admiramos a las personas Mayores, por su experiencia, resiliencia, talento, fortaleza… Por eso nos sentimos orgullosos de participar en el Concurso Intergeneracional por XIII año consecutivo, ya que nos da la oportunidad de celebrar alegrías de hoy, memorias de ayer y esperanzas del mañana. Hablar ya sea de forma oral o escrita, es la actividad humana mas eficaz para proteger la autoestima, gestionar nuestro mundo vital, disfrutar de la convivencia y las relaciones afectivas y facilitar nuestro bienestar físico, mental y social. Está relacionado con la buena salud y la satisfacción con la vida, objetivo fundamental para el día a día de las personas que viven en Ballesol acompañados de grandes profesionales».

Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca «La Universidad de Salamanca acoge a todo tipo de estudiantes y, por supuesto, de edades muy variadas. No podemos olvidar que la formación no tiene edad, al contrario, en el mundo actual las nuevas tecnologías nos obligan a actualizarnos constantemente. En la Universidad de Salamanca somos muy conscientes de esas necesidades de formación y por eso, además de contar con el Programa Interuniversitario de la Experiencia, apostamos por el sistema de microcredenciales, dirigido a personas mayores de 25 años. Este Concurso Literario Intergeneracional es otro importante paso en esa línea, por eso debemos apoyarlo».