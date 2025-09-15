Arranca el curso en la Universidad Pontificia con más de 4.500 estudiantes La institución mantiene abierto el periodo extraordinario de formalización de matrícula hasta el 31 de octubre para másteres universitarios y de formación permanente

Ángel Benito Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:09

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha iniciado este lunes el curso académico 2025-2026 en el Campus de Salamanca con la incorporación, por el momento, de alrededor de 4.500 estudiantes. Este primer día de clase para la totalidad de los alumnos de Grado se ha desarrollado con normalidad.

Así, los 4.500 alumnos de la UPSA formarán parte de la comunidad universitaria de la institución en el Campus de Salamanca, que inicia el actual periodo académico, tal y como establece el calendario 2025-2026 fijado por la Junta Permanente de Gobierno de la Universidad.

Por su parte, los estudiantes de másteres y títulos propios de posgrado comenzarán las clases en función del calendario de la titulación correspondiente y no será hasta los últimos días de octubre cuando finalice el período de matrícula y la incorporación de la totalidad de alumnos en la Universidad. Además, el periodo extraordinario de matrícula permanecerá abierto hasta el mes de octubre, por lo que la estimación de estudiantes de la UPSA oscilará entre los 7.500 y 7.800, distribuidos entre los Campus de Salamanca y de Madrid y en los centros vinculados a la Facultad de Teología, que se extienden por toda la geografía española.

También esta mañana, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Alberto Rivas, junto a varios miembros del Servicio de Relaciones Internacionales, ha dado la bienvenida a 120 alumnos con becas de movilidad nacional e internacional que disfrutarán de su estancia académica en Salamanca. Los estudiantes, procedentes de una veintena de países europeos, se encontrarán con alumnos de universidades latinoamericanas de Brasil, Perú, Chile, México, Uruguay, Argentina y Colombia, así como con otros estudiantes de Taiwán. Asimismo, se han celebrado jornadas de bienvenida a estudiantes de las distintas facultades de la Universidad.

Abierto el proceso de formalización de matrícula presencial y online

La UPSA mantiene abierto el periodo extraordinario de formalización de matrícula hasta el día 31 de octubre para los másteres universitarios y de formación permanente que tengan plazas disponibles.

Los estudiantes interesados en cursar las titulaciones online de Filosofía, de Historia, de Relaciones Internacionales, de Derecho y de Administración y Dirección de Empresa (ADE), que cuentan con una metodología novedosa de clases síncronas, pueden matricularse hasta el día 31 de octubre.

Igualmente, los grados de modalidad semipresencial en Maestro en Educación Primaria y en Educación Infantil y posgrados, concluyen el periodo de matrícula el día 31 de octubre, siempre que haya plazas disponibles.

La Universidad Pontificia de Salamanca posee una amplia oferta educativa del actual curso académico, compuesta por un total de 21 grados en Salamanca, tres en Madrid, ocho dobles grados (Salamanca), 10 másteres universitarios (cuatro presenciales y seis online). 24 titulaciones propias de Formación Permanente, tres doctorados oficiales y siete doctorados eclesiásticos.

Todas las enseñanzas presentan enfoques teórico-prácticos en distintas áreas de conocimiento, tales como Comunicación y Marketing, Salud, Educación, Ingeniería y Empresa y Titulaciones Eclesiásticas, entre otras.

Novedades del Curso 2025-2026

Además, este curso académico comienza en la UPSA el Grado en Historia online, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y el Máster Universitario en acceso a la Abogacía y la Procura de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa. Ambas titulaciones se unen a la novedosa oferta formativa de la institución académica.