Arelsa busca nuevas promesas del baloncesto femenino en Salamanca

El Club Baloncesto Arelsa abre sus puertas a futuras jugadoras con unas jornadas de captación que se celebrarán del 2 al 6 y del 9 al 13 de junio —excepto el día 12— en el pabellón del propio club, ubicado en el Polígono de los Villares. (C/ Alemania). Dirigidas a niñas nacidas entre 2008 y 2013, estas sesiones gratuitas se desarrollarán de 17:00 a 18:30 horas, con inscripción previa recomendada. El objetivo: detectar talento, fomentar el compromiso con el deporte y fortalecer la estructura de cantera de un club que va creciendo.

Arelsa nació en 2023, a partir del del Club Baloncesto Villares. Actualmente se ocupa de los equipos federados femeninos, desde categorías de base hasta el sénior nacional, y de la Escuela Municipal en Villamayor, con el nombre también de Arelsa. Tal y como explica Javier Recio, directivo del club, «queríamos dar una salida deportiva en Salamanca con un proyecto propio, porque aunque aquí existe un referente como Avenida, faltan opciones intermedias. Muchas niñas juegan al baloncesto, pero casi ninguna llega a la élite».

Primera Nacional

Arelsa ha asumido ese reto apostando por el trabajo a largo plazo, formación de calidad y crecimiento progresivo. Su equipo de Primera Nacional ha logrado mantenerse dos años consecutivos en la categoría. Además en esta temporada ha terminado en novena posición y ha conseguido doce victorias.

En las categorías inferiores también han logrado buenos resultados: las cadetes finalizaron primeras de su liga regular, las junior segundas y las infantiles terceras. «En solo dos años hemos conseguido algo muy valioso, y eso refuerza nuestra ilusión de seguir trabajando para que Salamanca tenga un equipo en Liga Femenina 2, con mayoría de jugadoras locales», subraya Recio.

Patrocinador

Este proyecto cuenta con el apoyo del patrocinador principal, la empresa Arelsa, cuyo compromiso con el deporte femenino ha sido clave. «Que una empresa privada apueste de esta manera por el baloncesto femenino en Salamanca es algo que debemos reconocer y apoyar», remarca el directivo.

Más horas para entrenar

A pesar de disponer de un pabellón propio, la falta de horas en instalaciones municipales limita el desarrollo del primer equipo, que actualmente solo puede entrenar dos sesiones semanales en el pabellón Rosa Colorado. «Un equipo de élite necesita al menos cuatro entrenamientos por semana. Agradecemos la cesión de la instalación, pero pedimos una sesión más para poder competir en igualdad con otros clubes de nuestra categoría», solicita Recio.

Hay que destacar que el club no pretende competir con otros referentes del baloncesto local como Avenida o USAL. «No venimos a ocupar el sitio de nadie, sino a cubrir un espacio que hoy por hoy no existe. No hay continuidad para las chicas que acaban la etapa junior y quieren seguir compitiendo a buen nivel. Nos gustaría ser ese puente», explica.

En este sentido, las jornadas de puertas abiertas son una invitación a formar parte de un proyecto a largo plazo. Las jugadoras interesadas —con o sin experiencia previa— y sus familias pueden contactar a través del teléfono 654 892 798, las redes sociales del club o acudir directamente al pabellón durante los días establecidos.

«Ofrecemos una metodología adaptada a cada etapa, técnicos con experiencia, competiciones federadas y escolares, y un entorno exigente pero cercano. Aquí no solo se aprende a jugar al baloncesto; también se aprende a crecer en equipo», concluye Recio.

Información y contacto

- Teléfono: 654892798.

- Dirección: Polígono de los Villares. Calle Alemania.

- Instagram: cbarelsa.