Araceli Mangas: “La sociedad ha demostrado ser responsable frente al desorden en el Gobierno nacional”

“Uno de los restos que afronta el Derecho Internacional son las migraciones descontroladas, que pueden desestabilizar a los estados”

“El problema de la situación legal de Puigdemont está en el deficiente sistema español y en decisiones erróneas en cadena de nuestros jueces”

–En alguna entrevista ha asegurado que nuestra democracia no ha superado el test de estrés de la pandemia, ¿sigue creyéndolo?

–Sí, está demostrado, el tsunami legislativo del Ejecutivo, sin leyes parlamentarias, sin jueces, obligando a los jueces a un papel ejecutivo...cerrar las Cortes, no aprobar una ley habilitadora especial junto a la Ley de Sanidad y la ley de Medidas Especiales de Sanidad... Los poderes del Estado no se utilizan para proteger a los ciudadanos de forma segura y legal y para la actuación proporcionada y conforme a reglas aprobadas por las Cortes. La sociedad española ha demostrado ser infinitamente responsable y solidaria durante el gran confinamiento con el sacrificio y riesgo asumido por los trabajadores esenciales, desde los sanitarios a los de los supermercados, limpieza, transportes, etc., o con su vacunación masiva frente al vacío y desorden en el Gobierno nacional.

–¿Cree que en estos meses las administraciones han delegado sus competencias en exceso sobre las comunidades? ¿Considera que tienen suficientes herramientas legales para afrontar una pandemia como la de la covid-19?

–El Tribunal Constitucional ya ha dicho que se violó la Constitución en al menos tres ocasiones y que los tres estados de alarma fueron violaciones de la Constitución. Las dos leyes de Sanidad eran las adecuadas con un complemento legislativo que nunca se ha querido hacer el proyecto para su aprobación por las Cortes. Todo se ha hecho de la peor manera posible. Y desde luego las comunidades autónomas demostraron gestionar con mas eficacia y precaución el gobierno nacional.

–¿La situación legal de Carles Puigdemont destapa lagunas en el sistema judicial europeo?

– No, el problema está en el deficiente sistema legal español y en decisiones erróneas en cadena de nuestros jueces y tribunales o de no respetar sentencias del TJUE (euroorden cursada a Italia en octubre). Por no ir más atrás: durante el Gobierno de Rajoy no se aplicaron las normas legales y constitucionales y ese Ejecutivo hizo dejación de sus responsabilidades para evitar el delito; ni la fiscalía hizo nada mientras Puigdemont tomaba vinos por Gerona. Una vez que estaba fuera de España le quisieron endosar el problema a otros Estados o escoger de mala fe a los que querían implicar (Alemania en vez de Finlandia o Suecia). Mientras estuvo en España nunca hubo una orden de detención. ¿Por qué tenían que detenerle en otros Estados si el Gobierno de Rajoy no lo quiso hacer ni prevenir y evitar el delito?