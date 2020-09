Aprovechar las camas del Clínico, como primera opción, antes de utilizar Los Montalvos

La dirección del Complejo Asistencial de Salamanca no se plantea, de momento, volver a utilizar Los Montalvos para alojar a pacientes COVID. Sí que forma parte del plan de reescalada que se anunció semanas atrás, pero no se considera un paso cercano por dos motivos: porque depende mucho de la disponibilidad de personal -una parte del personal todavía está de vacaciones porque la primera ola condicionó las fechas de descanso- y porque todavía se pueden aprovechar los ‘huecos’ vacíos en el Clínico.

Cada una de las alas que se habilitan tienen algo más de 30 camas, pero no se pueden utilizar todas por el perfil de los enfermos: que no sean de distinto sexo, que su estado de salud les permita, o no, compartir habitación, etc. Se intentará equilibrar la distribución de los ingresos para que haya menos camas vacías y aprovechar las alas abiertas. De momento, se emplea para la COVID la baja derecha, quinta derecha, sexta izquierda y derecha y desde el domingo la séptima izquierda, que se quería reservar para patologías generales de Medicina Interna, pero también pasa a ser territorio del virus.

Más pacientes en UCI

La actual ocupación en planta es de 100 pacientes, mientras que la de la UCI es de 16 enfermos. También las unidades de críticos tienen un plan de expansión predefinido. Lo que no está claro es si seguiría el mismo orden que en la primera ola o si saltarían antes a la REA del nuevo Hospital, para evitar invadir zonas como la de Endoscopias, lo que condicionaría -o paralizaría- esta actividad en el Clínico.