One Way es un centro de referencia para aprender inglés.
CONTENIDO PATROCINADO

¡Aprender inglés es más fácil con One Way!

Están especializados en conversación y preparación de exámenes oficiales

Viernes, 10 de octubre 2025, 05:00

En un mundo cada vez más conectado, dominar el inglés ya no es solo una ventaja, sino una necesidad. Por eso, One Way se ha convertido en el centro de referencia en la enseñanza del idioma, ofreciendo una formación de calidad adaptada a todas las necesidades, ofreciendo cursos de dos días semanales e intensivos de 2 horas diarias en los que conseguir objetivos muy rápido.

Especializados en la preparación de exámenes oficiales (Cambridge, Oxford...), «ayudamos a niños, jóvenes y adultos a alcanzar sus objetivos con métodos eficaces y apoyo constante. Nuestro equipo de profesores nativos garantiza una enseñanza real, dinámica y cercana al uso práctico del idioma» explican desde One Way.

Además, fomentan la conversación fluida en inglés a través de clases comunicativas, 'Método Directo', que permiten ganar seguridad al hablar, resolver dudas reales del día a día y mejorar la comprensión oral.

En One Way se adaptan a tu ritmo de vida con clases presenciales y también online a través de Zoom, en horario de mañana o de tarde. Ya no hay excusas para no avanzar con tu inglés.

Porque aprender inglés no es solo memorizar reglas, ¡es abrir puertas!

Disfruta además de la oferta que te ofrece el centro hasta finales de octubre como matrícula y libro gratis en cursos de más de seis meses o en intensivos de más de dos meses.

Infórmate y reserva tu plaza. ¡Te esperan!

WhatsApp: 695570797.

