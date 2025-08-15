El apoyo profesional y humano que las familias necesitan en los momentos más difíciles

Viernes, 15 de agosto 2025, 05:00 | Actualizado 09:28h. Compartir

La pérdida de un ser querido supone un momento de profundo dolor en el que, además del duelo emocional, las familias deben afrontar una serie de trámites y gestiones burocráticas. Para aliviar esta carga, el equipo de La Dolorosa Servicios Funerarios se pone al lado de las familias, ofreciéndoles apoyo humano y profesional en cada paso del proceso.

«Es fundamental anticiparse a las necesidades y demandas de las familias», explican desde la empresa, que destaca por su trato cercano y empático, fruto de una larga trayectoria en el sector. La Dolorosa pone a disposición de sus clientes unas instalaciones modernas, una cuidada selección de féretros de alta calidad y una amplia flota de vehículos, todo pensado para ofrecer un entorno lo más cómodo y respetuoso posible.

El equipo humano de La Dolorosa está formado por profesionales con formación específica, conocedores tanto de la normativa legal como de las costumbres locales, lo que les permite actuar con sensibilidad y eficacia. Esta combinación de profesionalidad y humanidad ha sido reconocida por las familias, que valoran su servicio con una nota media de 9,4 sobre 10.

Además, La Dolorosa ha incorporado las nuevas tecnologías para facilitar aún más la experiencia a los usuarios. A través de su página web se pueden publicar esquelas digitales, consultar horarios de velatorios, enviar flores desde cualquier punto de Salamanca, contactar por WhatsApp o solicitar presupuestos, todo ello disponible las 24 horas del día.

La página web también ofrece una guía práctica con los pasos a seguir en caso de fallecimiento, información legal y artículos útiles sobre temas como el manejo de objetos personales del fallecido o el comportamiento en un velatorio.

Contacto

Dirección: Gran Vía, 67 – 37001 Salamanca

Teléfono: 923 26 82 40

Correo electrónico: info@funerarialadolorosa.es

Página web