FOTODENUNCIA
Esto no es apoyar al negocio salmantino
Este cartel de un restaurante de la calle Toro ha sido víctima de un acto vandálico
La Gaceta
Salamanca
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 05:30
Este cartel de un restaurante de la calle Toro ha sido víctima de un acto vandálico, ya que amanecía totalmente grafiteado.
Esto supone que los clientes no puedan informarse sobre la carta del negocio y, sin duda, un elevado coste para los propios dueños al reemplazarlo que quizás no pueden costear.
