Imagen del cartel del restaurante de la calle Toro vandalizado. Ángel García
FOTODENUNCIA

Esto no es apoyar al negocio salmantino

Este cartel de un restaurante de la calle Toro ha sido víctima de un acto vandálico

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 05:30

Este cartel de un restaurante de la calle Toro ha sido víctima de un acto vandálico, ya que amanecía totalmente grafiteado.

Esto supone que los clientes no puedan informarse sobre la carta del negocio y, sin duda, un elevado coste para los propios dueños al reemplazarlo que quizás no pueden costear.

Espacios grises

