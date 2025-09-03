Esto no es apoyar al negocio salmantino

Imagen del cartel del restaurante de la calle Toro vandalizado.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

Este cartel de un restaurante de la calle Toro ha sido víctima de un acto vandálico, ya que amanecía totalmente grafiteado.

Esto supone que los clientes no puedan informarse sobre la carta del negocio y, sin duda, un elevado coste para los propios dueños al reemplazarlo que quizás no pueden costear.