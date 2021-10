Aportar para recibir más a cambio. El testimonio de María Jesús, una jubilada salmantina voluntaria

Salamanca cuenta con una amplia red de voluntariado que abarca diferentes ámbitos. Uno de ellos está relacionado con el programa municipal ‘Salamanca Acompaña’ que tiene como objetivo prestar apoyo a mayores en situación de soledad no deseada. En esa red de voluntariado acaba de incorporarse María Jesús López, maestra jubilada hace un año. Ha decidido emplear parte de su tiempo libre prestando ayuda a quien más lo necesita. “Me apetecía mucho ayudar a los demás porque es una forma de encontrarte mejor a ti misma y como tengo más tiempo, lo puedo llevar a cabo”, explica. “Siempre había tenido la inquietud de tratar a gente mayor y surgió esta posibilidad y estoy encantada”, añade. María Jesús se ha incorporado a ‘Salamanca Acompaña’ para prestar su apoyo a María, de 96 años. “Me ha impactado muchísimo”, reconoce. “Como ocurre en esto del voluntariado, aportas, pero recibes mucho. Con la edad que tiene, 96 años, está fenomenal a nivel congnitivo y a nivel motriz solo necesita el apoyo de un bastón. Alucino con ella”, añade. No en vano, María ha sido artista y ha recorrido medio mundo. “Eso, seguramente, le ha ayudado a tener una mente tan lúcida”, asegura.

Entre sus labores como voluntaria realiza tareas de acompañamiento o, simplemente, mantener conversación con María. “La parte afectiva es la más importante. Ella tiene a gente que le ayuda con la compra y con las tareas de la casa. Me encargo de hablar con ella, de dar paseos, de acompañarla al médico... pero esta parte es tan importante como el comer. Tener a alguien que te escuche”, reconoce María Jesús. Además, el ‘feed-back’ que recibe de la persona a la que acompaña también es muy positivo. “Me dice que sentirse escuchada ya es importante”, explica. En poco tiempo, María Jesús ya ha establecido un vínculo casi inseparable. “La llamo todos los días y ella me dice qué prefiere, que la acompañe a un paseo, que la lleve al médico, o simplemente hablar”, dice. Una magnífica labor como otras muchas que realizan los casi 200 voluntarios que forman parte del programa municipal Voluntas.

Gemma Prieto, la responsable del programa, explica que la tarea fundamental del voluntario es “el acompañamiento, paseos, gestiones... para crear un tejido social que acompañe a la persona en soledad. Es muy satisfactorio, por lo que hemos percibido, tanto desde el punto de vista del voluntario como de la persona acompañada”. Para llevar a cabo esta tarea previamente se realiza un análisis en función de la persona a acompañar. “Cuidamos mucho cómo presentamos a la persona, el tipo de persona que es el voluntario. Preguntamos a la persona en soledad si quiere ser acompañada por un voluntario y se concreta en qué actividades se realiza el acompañamiento”, explica. Los mayores, habitualmente, prefieren tener esa labor de acompañamiento con “otras personas de edad más avanzada, porque suelen decir que se sienten mejor comprendidas”.