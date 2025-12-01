Así es la apocalíptica Salamanca de 'Stranger things' La emblemática serie de Netflix estrenó en España el pasado jueves la primera parte de la última temporada y resulta inevitable pensar en cómo sería el set de rodaje en la capital de la provincia

Imagen creada con IA sobre cómo sería la Plaza Mayor en el universo de 'Stranger Things'.

La Gaceta Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:20 Comenta Compartir

'Stranger Things' es una de esas series que no necesitan introducción, ya que, en mayor o menor medida, todo el mundo ha oído hablar de ella. Aun así, si se quiere una pequeña sinopsis de la serie, la ficción transcurre en la ficticia ciudad de Hawkins, en los Estados Unidos, en los años 80, donde sucesos extraños y paranormales comienzan a ocurrir cuando la realidad se entremezcla con una nueva dimensión conocida como el 'Upside Down' (Mundo al revés).

Desde este nuevo lugar surgen monstruos que acechan a los habitantes del pueblo, cercenando la vida de algunos de ellos. En secreto, un grupo de científicos interactúa con esta dimensión a través de niños con poderes sobrenaturales, como la telequinesis.

La serie, estrenada en 2016, combina ciencia ficción, thriller y terror y se ha posicionado como una de las series de mayor éxito de la plataforma. De hecho, en el top 10 a nivel global de todos los tiempos de series de habla inglesa de Netflix, la cuarta temporada se posiciona en tercer lugar con 140.700.000 visualizaciones, solo por detrás de 'Adolescencia' y la primera temporada de 'Miércoles'.

El pasado jueves se estrenó en España la primera parte de la quinta y última temporada, muy esperada por la audiencia. De hecho, los días previos se podía ver alguna de las temporadas anteriores entre lo más visto, entre aquellos que buscaban darle un repaso a la serie y los que se habían perdido alguna parte y querían ponerse a punto para el gran final.

¿Y si en vez de en Hawkins hubiese transcurrido la serie en Salamanca? Ante esta pregunta, la imaginación nos puede llevar a diversos escenarios. El lugar en el que los niños con poderes sobrenaturales son entrenados podría ser una planta secreta del Hospital de Salamanca, un sótano en la planta -10.

Ampliar

Pasados al 'Upside Down', se vería la ciudad en ruinas, como por ejemplo la Rúa, intransitada, con un tono gris, sonidos guturales de demogorgons y devastada. (Imagen creada con ChatGPT).

Ampliar

El lugar en el que los rusos o los americanos, (que en este caso serían españoles), investigarían acerca de cómo acceder a la otra dimensión y utilizarla como arma en la 'Guerra Fría' sería, seguramente, un lugar soterrado en el Parque Comercial de Capuchinos.

Y la casa de Vecna no podría ser otra que el palacete abandonado del Paseo de la Estación, sin lugar a dudas, mucho más después de ver el resultado de la imagen creada por ChatGPT.

Ampliar

Y si nos vamos al punto de inicio de esta temporada, con Hawkins destruida por un espectacular 'terremoto', podemos pensar en la Plaza Mayor y el terrorífico reloj de la casa de Henry Creel resonando por la ciudad.(Imagen creada con ChatGPT).

Ampliar

Con la IA, hacerse una idea de cómo es la ciudad en este tipo de escenarios va más allá de la propia imaginación que, aunque es insustituible, resulta cuanto menos curioso observar las creaciones que la tecnología genera a través de estos prompts que mezclan ficción y salmantinidad.

Gemini Gemini Gemini Gemini Cartel de la serie creado por Gemini. 1 /