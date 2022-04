Apenas un 35% de los llamados al cribado del cáncer de colon se hacen el test

A pesar de ser doloroso, la mayoría de salmantinos no han dudado en introducirse un hisopo por la nariz para saber si tenían o no coronavirus durante el último año cuando ya eran accesibles. Sin embargo, un test eficaz, indoloro y que garantiza las probabilidades de supervivencia para detectar las fases iniciales del cáncer de colon no tiene la misma eficacia. Según recoge la Junta de Castilla y León en el informe de ‘Programas de prevención pública’ menos del 35% de salmantinos entre 55 y 69 años citados para hacerse el test de sangre oculta en heces acudió a su centro de salud para realizarlo —12.525 de los 35.964 citados—. Estos datos son provisionales ya que las personas citadas tienen dos años para acudir a consulta. Los datos de la prepandemia no eran mucho mejores cuando la cifra era del 38% de salmantinos.

El 4,9% de los que fueron a realizar estas pruebas resultaron positivos y fueron derivados para que se les realizara una colonoscopia en el servicio de Digestivo que confirmara si hay un tumor. El resultado positivo no significa que se tenga cáncer de colón, pero sí da pistas de que pudiera haber una dolencia y obliga a una colonoscopia.

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca, Ángel Losada, hizo un llamamiento a acudir a los cribados por la importancia del diagnóstico precoz. “En España hay anualmente 40.000 personas con cáncer de colon. Si todas las personas de la población diana entre 50 y 69 años se hicieran el test, más del 90% serían curables”. El portavoz del colectivo destacó la sencillez del test que se facilita en los centros de salud y que, a diferencia de la colonoscopia, es una prueba indolora, no invasiva, rápida y cómoda. A partir de un kit gratuito, se realiza la recogida que posteriormente se analizará en laboratorio. Las actuales pruebas de sangre oculta en heces no precisan de una dieta especial previa a la recogida de la muestra y suele ser suficiente una sola recogida.

El kit suele incluir un recipiente (tubo), una pequeña espátula para la recogida de la muestra y un sobre o bolsita para guardar el tubo. El test lo realiza la propia persona en su domicilio, aunque la lectura del test ha de ser realizada por personal sanitario cualificado. Incluso a nivel de gestión, el test tiene un coste de 2 euros para la administración frente a los 200 que tiene una colonoscopia. E incluso la detección de un cáncer de forma temprana, es tres veces menor que la de uno metastásico.

Gestión con las farmacias

Aunque en Castilla y León ya lleva varios años implantado, Losada señaló que la asociación está trabajando para que pueda también realizarse en las farmacias en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos.

Desde la asociación se anima a las personas que vivan en Salamanca, que cumplan la edad para realizarse el test de sangre oculta en heces, y que hayan recibido notificación desde su centro de salud, a que se lo hagan. No obstante, en caso de no haber recibido el comunicado o no haber acudido a la cita, se sugiere contactar con Atención Primaria para solicitar la realización de la prueba.