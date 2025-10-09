Antonio Sánchez, gerente de Carpisa Foods Ciudad Rodrigo: «Es un hito estratégico»

Jueves, 9 de octubre 2025, 05:30 Compartir

¿Cómo valora el impacto que ha tenido el matadero de Ciudad Rodrigo en la provincia?

—Muy positivo. Desde que lo adquirimos y lo volvimos a poner en funcionamiento, se ha recuperado una actividad muy necesaria para la comarca. No solo generamos empleo, comunidad y desarrollo económico, sino que además lo hacemos en un sector clave para Ciudad Rodrigo. Salamanca es la provincia con mayor censo de ganado vacuno de España y, con el matadero de Carpisa Foods Ciudad Rodrigo, estamos más cerca del campo, apoyamos al negocio ganadero e impulsamos una economía circular y sostenible. Todo el valor añadido que generamos se queda en la comarca, además de registrarse un crecimiento exponencial.

El proyecto genera más de 60 empleos directos, ¿cómo está influyendo Carpisa Foods en la dinamización económica de la comarca?

—Es un número muy importante para una población de unos 12.000 habitantes y sustenta la economía de 60 familias, que ascienden hasta 80 en épocas de mayor actividad. Además, hablamos en buena parte de trabajos cualificados, con lo que estamos atrayendo a familias y a gente joven de otras zonas que se instalan en Ciudad Rodrigo y Salamanca, contribuyendo no solo a la creación de empleo directo, sino también al desarrollo social en una zona que necesita relevo generacional. En Carpisa Foods estamos muy orgullosos de esta contribución al crecimiento de la comunidad.

¿Cuáles han sido los principales avances tecnológicos y productivos desde la modernización de las instalaciones?

—Carpisa Foods Ciudad Rodrigo cuenta con más de 12.000 m² de instalaciones completamente reformadas, lo que nos convierte en el matadero más avanzado de la provincia. La inversión, superior a 10 millones de euros, incluye maquinaria con tecnologías de optimización del consumo y placas solares, que nos permiten autogenerar más del 30% de la energía que necesitamos. Además, estamos ampliando las salas para incorporar despiece y elaborados, y mejorando las áreas de recepción del ganado para optimizar el bienestar de los animales, un tema clave con el que nos sentimos comprometidos y muy activos.

¿Cómo ha cambiado la capacidad competitiva de Carpisa Foods gracias a este centro?

—El matadero nos permite controlar todo el proceso productivo, garantizando el suministro y la calidad en un contexto de escasez de ganado sin precedentes y fuerte inflación. Gracias a esta integración vertical, reforzada por nuestro cebadero propio, controlamos toda la cadena de valor. Aseguramos la trazabilidad, controlamos la alimentación de los animales y, por tanto, la calidad; eliminamos intermediarios, mejoramos la eficiencia, la sostenibilidad y la rentabilidad, garantizamos el suministro a nuestros clientes y cumplimos con sus demandas específicas, por exigentes que sean, aun en un momento complejo para todo el sector.

¿Qué valor añadido aporta la incorporación del primer cebadero propio a la estrategia de la empresa?

—El acceso a los animales cada vez es más complicado, y convertirnos en ganaderos con la incorporación de un cebadero integrado nos permite que una parte muy importante de nuestro suministro provenga de nuestras propias explotaciones. Gracias al cebadero, podemos aumentar el sacrificio y la comercialización de añojos y terneras, controlando los tiempos de producción para garantizar el suministro. Además, al controlar la alimentación mejoramos la calidad de la carne; otra ventaja es la trazabilidad de todo el proceso, la eliminación de intermediarios y transporte, fomentando la sostenibilidad. Todo esto nos aporta un gran valor añadido, nos permite ser mucho más competitivos y dar soluciones a las demandas de nuestros clientes más exigentes.

¿Cómo valora la evolución de la demanda de carne Halal y qué oportunidades abre en mercados internacionales?

—El mercado Halal es muy importante para nosotros y representa un porcentaje relevante de nuestra facturación, sobre todo en mercados internacionales. No es un segmento fácil y requiere certificaciones estrictas, pero en Carpisa Foods somos especialistas. Nuestro centro de Ciudad Rodrigo cumple con los estándares más exigentes, lo que nos permite abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales. Por ejemplo, somos el único matadero de la zona con permisos para exportar a Argelia.

¿Qué iniciativas se han puesto en marcha en materia de sostenibilidad?

—La sostenibilidad fue una prioridad desde el inicio del proyecto. Hoy generamos más del 30% de la energía que consumimos a través de placas solares y contamos con maquinaria de última generación con tecnologías de bajo consumo. Esta apuesta por la eficiencia energética refuerza nuestro compromiso con el medio ambiente.

Carpisa Foods participa estos días en Anuga: ¿qué objetivos se han marcado en una feria de alcance global como esta?

—Anuga es una de las ferias de alimentación más importantes a nivel internacional, con especial relevancia para el sector cárnico. Para nosotros es un escaparate clave para presentar nuestras novedades, con foco en diferenciación, innovación y crecimiento internacional. Mostraremos nuestro renovado portafolio de cortes, piezas y hamburguesas —incluyendo tendencias como la smash burger (también en versión Halal), 100% vacuno y Angus—, así como nuestras soluciones foodservice en elaborados IQF y piezas PAD. También daremos a conocer el proyecto de Ciudad Rodrigo, con nuestra estrategia integrada de matadero y cebadero, posicionándonos como empresa líder y en crecimiento, referente en calidad, eficiencia y servicio para nuestros clientes y distribuidores a nivel global.

¿Cómo imagina el futuro del proyecto de Ciudad Rodrigo en los próximos años y su papel dentro de la estrategia global de la compañía?

—Ciudad Rodrigo es un hito estratégico para Carpisa Foods. Desde su adquisición se ha convertido en un motor clave de rentabilidad, calidad y valor añadido. Su papel seguirá creciendo, permitiéndonos ampliar clientes, aumentar volúmenes y dar respuesta a cualquier demanda con soluciones de alto nivel.