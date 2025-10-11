Antonio Rollán, presidente de CES: «Es hora de dejar de poner obstáculos a quienes crean empleo»

Sábado, 11 de octubre 2025, 05:30 Compartir

El presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Rollán, inicia este nuevo curso con un objetivo prioritario: seguir respaldando a los empresarios que, día tras día, levantan la persiana de sus negocios enfrentándose a desafíos, cargas fiscales y normativas en constante cambio. Rollán subraya la importancia de los autónomos y las pymes salmantinas como motor económico de la provincia, y destaca la firme labor que CES viene desempeñando desde hace casi una década para acompañar, defender y fortalecer al tejido empresarial local.

¿Cómo valora el momento que atraviesan las empresas salmantinas?

— Estamos ante un escenario de enorme complejidad. Las empresas luchan por resistir, pero muchas lo hacen con un enorme esfuerzo. La presión fiscal es asfixiante, los costes laborales siguen aumentando y las regulaciones no paran de cambiar. Y, aun así, los empresarios siguen adelante, creando empleo y sosteniendo la economía. Es admirable. Pero ha llegado un punto en el que necesitamos que se les deje trabajar, que no se les trate como culpables por defecto. Lo he dicho muchas veces y lo repito: sin empresas, no hay país.

¿Cuál es el mensaje que desde CES se lanza al empresario hoy?

— Que no está solo. CES es su casa, su altavoz y su red de apoyo. Estamos aquí para representarlo, para defender sus derechos, para ofrecerle formación, asesoramiento y oportunidades. Pero también para decir alto y claro que el empresario no es el problema, sino la solución. Quien genera empleo merece respeto, certidumbre y herramientas, no obstáculos. Y eso es lo que vamos a seguir reclamando.

¿Qué papel juega CES en la transformación económica de Salamanca?

— CES tiene un papel estratégico. Somos la organización empresarial más representativa de la provincia, y eso nos permite estar en todos los espacios de decisión. Estamos impulsando proyectos en digitalización, sostenibilidad, formación, emprendimiento… y trabajando con las administraciones para que entiendan las necesidades reales del tejido empresarial. Somos el puente entre las empresas y las políticas públicas, y también una red de apoyo real para quien decide emprender o crecer en Salamanca.

¿Y cómo valora el momento político-económico actual?

— Lo resumo en una palabra: incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo para una empresa. Necesitamos políticas estables, decisiones predecibles y menos cambios normativos improvisados. Las empresas no pueden reinventarse cada trimestre porque alguien decide que hay que subir una cotización o cambiar una norma sin pensar en sus efectos. Hay que escuchar más a quien genera empleo.

¿Cree que Salamanca tiene potencial para atraer nuevas empresas?

— Sin duda. Tenemos muchas fortalezas: una excelente ubicación, universidades de prestigio, calidad de vida, talento… Pero necesitamos mejorar en aspectos clave como infraestructuras, agilidad administrativa y oferta de suelo industrial competitivo. Y, sobre todo, necesitamos creernos nuestro potencial y trabajarlo. Desde CES estamos trayendo proyectos, impulsando nuevos modelos de negocio y apoyando el emprendimiento joven. Si entre todos lo hacemos bien, Salamanca puede ser un polo de atracción real para empresas innovadoras.

¿Qué retos cree que deben afrontarse con urgencia desde lo local y lo regional?

— Primero, la simplificación administrativa: es urgente facilitar la vida a quien quiere montar un negocio. Segundo, la modernización del modelo productivo: no podemos depender solo de sectores tradicionales; hay que apostar por nuevas tecnologías, economía verde y formación especializada. Y tercero, unidad. Salamanca necesita una voz empresarial única, sólida y representativa, que defienda los intereses comunes por encima de cualquier protagonismo individual. Solo desde la unidad y la colaboración podremos afrontar con eficacia los desafíos que afectan al tejido empresarial de nuestra provincia. Desde CES siempre hemos trabajado con generosidad, con sentido de responsabilidad y con una clara vocación de servicio para construir esa unidad. Y lo seguiremos haciendo, convencidos de que el diálogo, la cooperación y el compromiso colectivo son la base para avanzar y lograr una Salamanca más fuerte, dinámica y con mayores oportunidades para todos.

Hace unas semanas se ha producido un relevo en la presidencia de la Cámara de Comercio de Salamanca, con la salida de Benjamín Crespo y la llegada de Alberto Díaz. ¿Qué valoración hace desde CES sobre este cambio y qué mensaje le gustaría trasladar a ambos?

— En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Benjamín Crespo por estos nueve años de entrega y compromiso al frente de la Cámara de Comercio de Salamanca. Ha sido una figura clave para el empresariado salmantino, un presidente cercano, dialogante y siempre dispuesto a tender la mano en favor del interés general. Pero, más allá del cargo, quiero destacar a la persona: al compañero generoso, al amigo que escucha, al empresario comprometido que ha dejado una huella imborrable en nuestra provincia. Y, por supuesto, quiero felicitar a Alberto Díaz por su nombramiento. Es una gran noticia para el tejido empresarial. Representa una nueva generación de líderes: joven, preparado, con una gran capacidad de trabajo y una visión moderna del mundo empresarial. En CES conocemos bien su compromiso, su talante constructivo y su firme vocación de servicio. Estoy convencido de que esta nueva etapa, bajo su presidencia, será una oportunidad para consolidar lo logrado, abrir nuevas vías de colaboración y seguir fortaleciendo el ecosistema empresarial de Salamanca.

¿Un deseo para el tejido empresarial salmantino en este nuevo curso?

— Que 2026 nos encuentre mirando hacia adelante, con la convicción de que nuestra tierra tiene todo para avanzar. Que las empresas crezcan, que el talento joven se quede, que los autónomos puedan respirar y que la administración entienda que sin empresarios no hay recuperación. Mi deseo es claro: que se deje de castigar a quien crea empleo y se empiece a apoyarlo de verdad.

Más información

Puedes informarte de todos los servicios de CES y de las actividades que realizan en su página web, www.empresariosdesalamanca.com, así como seguirlos en sus redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. También puedes llamar al 923137138 o escribir un correo electrónico a ces@empresariosdesalamanca.com, y te ayudarán en lo que necesites.