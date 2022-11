Antonio Najarro: “Me gusta arriesgar. No le tengo miedo a nada”

El poder de la danza es algo que solo los bailarines pueden entender. Es musicalidad. Un don. Y, con la dote del ritmo, se adquiere una disciplina tan especial como el carisma que se necesita para trazar sobre un escenario una coreografía y dejarse llevar por lo que escuchas.

Esta sensación ha sido vivida por Antonio Najarro (Madrid, 1975) más de una vez. Sus 41 años en el mundo del baile le han llenado de vida y han hecho que aprenda, todavía más, a valorar lo importante que es el esforzarse cuando se quiere cumplir un sueño. Este bailarín y coreógrafo madrileño, exdirector del Ballet Nacional de España, pisará este sábado, a las 21:00 horas, el Centro de las Artes Escénicas y de la Música para deleitar al público charro con su espectáculo ‘Alento’.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la danza y cómo decidió que era su camino a seguir?

Yo soy madrileño, pero de familia malagueña y, cuando era pequeño, siempre me quedaba embelesado cuando veía a la gente bailar por las calles de Málaga, entre caballos, carrozas y volantes. Era algo que me atraía muchísimo. Siempre fui un niño muy introvertido y digamos que, al bailar, lograba deshinibirme. A raíz de ahí y, gracias al apoyo que recibí de mis padres, empecé a estudiar Danza en Madrid.

¿Qué significa para usted bailar y cómo ve la evolución de la danza desde dentro como coreógrafo? ¿Cree que recibe el suficiente apoyo en España?

La danza es mi método de vida. Llevo bailando desde los 6 años y, ahora, tengo 47. Es lo que más alegría me ha dado. Me ha dado vida, me ha enseñado qué es la perseverancia y qué es el sacrificio y ha sido la forma en la que he conseguido mis sueños después de tanto esfuerzo. Creo que la danza, en general, necesita más visibilidad. La española es única en todo el mundo y tenemos estrellas maravillosas que muchas personas desconocen.

¿Qué requisitos cree que ha de cumplir un buen bailarín?

Tiene que tener un físico adecuado porque el cuerpo es nuestro instrumento de trabajo, pero también musicalidad, carisma y, sobre todo, la cabeza muy bien amueblada. Es una carrera compleja y sacrificada, en la que hay que tomar decisiones a una edad muy temprana.

¿Qué espectáculo le ha resultado el más complejo de todos los que ha protagonizado?

No podría elegir uno. Desde que creé mi compañía en 2002, he apostado por una fusión de estilos. Soy un artista y un creador de riesgo. No le tengo miedo a nada. Siempre me ha gustado llevar la danza a dominios muy diferentes y asumir el riesgo que hay cuando sales a representar cualquier espectáculo ante el público.

Ha creado piezas para grandes figuras del patinaje artístico como Javier Fernández y también dentro de la natación sincronizada de cara a los Juegos Olímpicos. ¿Es muy difícil aportar el concepto de la danza en distintos ámbitos?

Exige tener mucho conocimiento y una mente muy abierta, además de una base muy sólida. Creo que hay que tener algo de talento para recrear cualquier pieza sobre el agua o sobre el hielo.

Dirigió el Ballet Nacional de España desde 2011 hasta 2019. ¿Qué supuso para usted dirigir la compañía?

Fue una experiencia maravillosa. Me pilló con 35 años y nunca pensé que me fuese a pillar tan joven. Fue una actividad frenética, en la que tuve que dejarme la piel y estar inmerso al 100% para darle visibilidad a la danza. Mi paso por el Ballet Nacional de España me ha ayudado, sin duda, a madurar.

¿En qué consiste la propuesta escénica de ‘Alento’?

Es uno de los muchos riesgos que asumí cuando dirigí el Ballet Nacional de España. Es un popurrí de jazz, blues, sonidos rockeros y, en general, de ritmos distintos al flamenco. Es un resumen de mi trayectoria. El amante de la buena música lo disfrutará de fijo. Tenemos muchas ganas de pisar Salamanca.

Siempre ha vinculado la danza a la moda de una forma especial. ¿Cree que es fundamental para enganchar al público en un espectáculo?

La moda siempre le da un plus al espectáculo que sea. A mí, personalmente, me gusta mucho unir el arte español. Somos un país con una calidad de las artes escénicas y visuales brutal.