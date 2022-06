Antonio Matilla, deán de la Catedral, tras superar un linfoma: “Se rumorea que he muerto; si estoy dando misa debo de haber resucitado”

Fueron los primeros días tras recibir el diagnóstico cuando tuvo la “mala idea” de entrar en internet y leer solo malas noticias. “Empecé a ver estudios muy bien documentados en el que solo había supervivencia para el 50% de los pacientes , pero me extrañaba que la médica no me hubiera dicho que estaba cerca de morir. Y claro... los estudios eran de hace nueve años. Menuda bronca me echó”.

“Los feligreses hicieron un proceso sencillo: tiene cáncer, está muy grave y en las últimas, entonces está muerto”

“Las células malignas se iluminaban al pasar la glucosa radioactiva que daba gusto. Aquello parecía la vía láctea”

Sin embargo, la principal anécdota fue cuando empezó a correr como la pólvora entre los feligres de San Martín y La Purísima que su sacerdote querido había fallecido. “Los feligreses hicieron un proceso sencillo: tiene cáncer, está muy grave, está en las últimas, ha muerto”. Así que decidió desmentirlos él mismo ante el púlpito. “Buenos días, me he enterado de que se rumorea en la parroquia que he muerto. Lo de que he muerto puede ser verdad o no; en caso de que sea verdad puedo ser un holograma venido de otra dimensión, más allá de la muerte. Y otra podría ser que he resucitado”, respondió entre bromas despejando si aún había alguna duda que no hubiera quitado ya su presencia.

Entre las dudas que planteó a la hematóloga del tratamiento se encontraba el “culín de vino tinto” que bebía en la cena al que le pidió que renunciara, pero también estaba el vino consagrado. “En la consulta siguiente informé que solo había bebido en las últimas ocho semanas la puntita de la hostia y las 7 gotitas que quedaban en el fondo del cáliz se las tenía que beber el monaguillo o monaguilla de turno, todos ellos adultos. A lo que ella respondió riéndose: «Hombre, tampoco hay que exagerar».