Antonio Matilla (deán de la Catedral): “Hasta mayo no nos planteamos abrir al turismo”

Párroco de la Unidad Pastoral Centro Histórico, vinculado sobre todo a las iglesias de San Martín y San Julián. Carácter afable y un enamorado del patrimonio y de la enseñanza donde dirigió a los profesores de Religión Católica de la provincia durante años. Ahora afronta a sus 62 años el cargo de deán: tendrá 2 años y 8 meses para llevar a cabo sus proyectos.

–¿Enhorabuena?

–Gracias por acompañarme en el sentimiento... positivo.

–¿Le pilló de sorpresa?

–No. Tenía un 20% de probabilidades y como soy amigo de Murphy dije: verás tú como me toca. Y efectivamente.

–¿A quién le pidió consejo antes de tomar el cargo?

–A los compañeros del Cabildo, a mi compañero en la Purísima Poli, a la familia y a mi hematóloga. Me dijo usted puede con todo y yo dije ‘tenga uno amigos médicos para esto’. Estoy en un ensayo clínico por linfoma de células del manto en remisión completa.

–Por lo tanto, en mejoría...

–En remisión quiere decir que casi seguro me voy a morir... pero de otra cosa. Tengo que seguir con los controles cada ocho semanas y la medicación. Pero no me limitan.

–¿Qué consejo se lleva de los anteriores deanes?

–Florentino ha conseguido crear un equipo en que cada uno tiene su función sin demasiado protagonismo de nadie, no solo entre los sacerdotes, sino también entre los laicos. Y el consejo es mantener lo que hay. Eso es imposible porque está la pandemia de por medio. Mantener lo que se pudo hacer hasta año y pico... vamos a ver lo que se puede hacer pero la idea es esa. Aprovechar la sinergia creada en el equipo. Además esta institución del Cabildo es medieval y tiene una “democracia capitular” como las órdenes religiosas. El deán es el “primero entre iguales” y lo que se subraya es el “entre iguales”. El deán no puede hacer lo que le dé la gana y tiene que rendir cuentas. Incluso en casos de urgencia, se pide que consiga el consejo de al menos otros dos canónigos.

–Florentino no pudo cumplir su mandato por cumplir 75 años, ¿le pasará lo mismo?

–El mandato es de cuatro años. El cargo de deán solo se puede elegir a un canónigo en activo. Cuando yo pase a la condición de emérito que será el 16 de diciembre de 2023 automáticamente ceso con fecha de caducidad, por lo que estaré dos años y 8 meses Dios mediante. Es un tiempo suficiente para mantener lo que haya e intentar hacer alguna cosa si nos dejan las autoridades sanitarias. Eso vaya por delante siempre.

–¿Cuáles son sus principales retos para este mandato?

–Uno que ya estaba pero que no hemos conseguido mucho. Atraer a los salmantinos a las celebraciones, a los actos culturales, pero sobre todo a la liturgia. Tenemos alguna propuesta que hay que consultarla con el resto del Cabildo. Desarrollar la liturgia de las horas para parroquias pequeñas.

–¿Dejará su impronta a nivel de la enseñanza?

–Sería un reto y un sueño me gustaría que todos los escolares de Salamanca de colegios públicos y privados pasaran por aquí. Con sus profesores de Historia o de Religión, o ambos. Y no solo visitaran la Catedral, sino que pudieran jugar... sin romper nada (risas). Pero los niños si no juegan, se aburren y no aprenden.

–Una pandemia, la ausencia del 1% Cultural y el atrio sin arreglar, ¿en qué fase se encuentra el proyecto?

–Ese proyecto está como quedó. Con la pretensión de llevarlo a cabo. Si este verano el turismo empieza a fluir, este verano habrá solución. Tengo que hablar con el Ayuntamiento que aún no me ha dado tiempo.

–¿Está la situación actual para concluir el Plan Director de la Catedral?

–Estamos abiertos para recibir subvenciones y ayudas para poderlo hacer. Pero la economía está como está y vamos a ver si los fondos europeos nos echan una mano. En la medida que se pueda, se seguirá.

–¿Cómo ha golpeado la pandemia la economía de la Catedral?

–El ingreso ha sido 0 euros prácticamente. Hubo unos días que se pudo mantener en verano pero muy poco y tampoco vino mucha gente. Lo que tenemos claro, en lo que dependa de nosotros, tenemos que medir mucho las cosas porque como no hemos hecho ERTE con el personal. El colchón económico que teníamos se está vaciando y nos va a pasar lo que a la abuela que tenía los nietos en paro y empezó a sacar dinero hasta que se vació el colchón.

–¿Cuántos empleados directos tiene la Catedral?

–Son diez empleados de la Catedral. Cuando el confinamiento fue total, nos pilló a todos y ellos no tenían la culpa y aguantamos un mes o dos. Después cuando se recuperaron los cultos y el trabajo, había muchas pequeñas restauraciones que hay que hacer y la verdad es que no han parado. Ese trabajo es muy importante para mantener la esencia de la Catedral, pero sin ingreso ninguno porque han descendido hasta las colectas.

–¿Cuándo se podría abrir al turismo la Catedral?

–Tuvimos una reunión con la empresa que nos lleva todo el tema del turismo que además de nosotros está en varias diócesis de España e Italia. Ellos calculan que a partir de mayo puede haber posibilidades, pero dependerá de las instrucciones de las autoridades sanitarias. No tendría sentido abrir para que no viniera nadie. Se puede contemplar una apertura gradual empezando los fines de semana y luego si se ve que la cosa tira para adelante ir ampliando.

–¿Para Semana Santa está descartado?

–Solo para los cultos. Es lo que toca y a ver si con las vacunas vamos recuperando la normalidad.

–¿Le gustaría que el Yacente de Venancio se quedase?

–Sí, me encantaría y tendremos que hablarlo para gestionarlo.

–¿Cómo va a llegar a todas sus responsabilidades?

–La clave está en el trabajo en equipo. Ha habido otros momentos en la historia del Cabildo en que la responsabilidad recaía excesivamente en el deán. Yo trato de integrar tres cosas: la salud, la parroquia y el deanato. Habrá días que esté más dedicado a la Catedral y otros más a la Unidad Pastoral. Ya no estamos en el siglo XIX que los cabildos se enfrentaban a los obispos. No estamos para peleas. Eso es una pérdida absoluta de tiempo.