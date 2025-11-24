50 años de un rocambolesco robo aún no resuelto La Catedral Nueva de Salamanca fue objeto de un saqueo artístico en octubre de 1976, donde dos ladrones sustrajeron cinco obras de arte del templo salmantino. Solo dos se recuperaron y las otras tres se vendieron y la Policía les perdió la pista. Medio siglo después siguen desaparecidas

Los ladrones se conformaron con robar una tela que cubría la puerta del sagrarío, pero muy bien podrían haberse llevado la escultura de La Piedad, de Luis Salvador Carmona.

José Ángel Montero Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:11

El robo y la sustracción de obras de arte han sido, a lo largo de la historia, una práctica bastante habitual. La falta de seguridad, en muchos casos, y la valía económica de las piezas, en otros, incitaban a los delincuentes a hacer gala de sus habilidades y cometer auténticas fechorías. Salamanca no ha sido ajena a estas prácticas. Todo lo contrario: un templo tan carismático y con una vasta y muy valorada colección de arte como la Catedral ha sido pasto del saqueo en numerosas ocasiones. Entre los más relevantes destaca el rocambolesco asalto ocurrido en la madrugada del 5 de octubre de 1976, en el que los ladrones consiguieron sustraer cinco obras de arte. Solo se recuperaron dos de las piezas robadas; las otras tres siguen desaparecidas.

La crónica de LA GACETA, del periodista Pedro Casado, publicada el 6 de octubre, al día siguiente del robo, no dejaba dudas sobre lo sucedido e incidía en la falta de un catálogo de todas las riquezas artísticas de la Catedral, así como en la ausencia de un sistema de alarma para evitar estos hechos. El rumor circulaba por toda la ciudad. Y cuando un guarda abrió las puertas del templo en la mañana del 6 de octubre, se cumplieron los peores presagios: un nuevo robo en la Catedral Nueva. El hecho se produjo durante la noche-madrugada del 5 de octubre, cuando el templo estaba vacío, y los ladrones aprovecharon para esconderse una vez que se cerraron todas las puertas, alrededor de las siete y cuarto de la tarde. Todo indica que aprovecharon un descuido de los guardas para colarse por la escalera del coro y permanecer ocultos.

Ampliar Los ladrones no solo abrieron la puerta del sagrario de la capilla de Los Dolores, sino que también robaron el lienzo que cubría dicha puerta.

Los ladrones lo tuvieron muy claro desde el principio. Iban con un plan de actuación premeditado y también con un listado de obras a sustraer: obras del siglo XVII de autores anónimos. Eligieron, por tanto, piezas de 'menor' valor artístico con el fin de poder venderlas mejor. La actuación se centró en la capilla de Los Desagravios, donde sustrajeron tres lienzos (aunque después se demostró que fueron cuatro), que separaron de sus marcos. La otra pieza sustraída se produjo en la capilla de Los Dolores, donde se llevaron un lienzo que cubría el sagrario, fijado a su puerta. En ese primer momento se desconocían los nombres de las piezas sustraídas, aunque se hablaba de un lienzo titulado La huida a Egipto y de algún retrato. Tras cometer su fechoría, los ladrones serraron el grueso cerrojo y los pestillos de la puerta de San Clemente, frente a la fachada de la Universidad, y abandonaron el templo.

Ampliar Interior actual de la capilla de Los Desagravios, en la Catedral Nueva, donde los ladrones robaron cuatro obras de artes.

¿Cómo se descubre el robo?

Uno de los guardas del templo, al abrir las puertas de la Catedral hacia las ocho de la mañana del 6 de octubre, observó que una de las hojas de la puerta de San Clemente estaba abierta. Criado Bajo, que era su nombre, comprobó que se había manipulado la puerta y que el grueso cerrojo había sido serrado. Ya en el interior se topó con los marcos que habían contenido los lienzos, abandonados en el suelo de la capilla de Los Desagravios, y observó que faltaban varios lienzos en la pared. En la capilla de Los Dolores, el sagrario estaba abierto y había desaparecido la tela que lo cubría. Los vigilantes dieron cuenta de lo sucedido a Eduardo del Arco, encargado de la Catedral, así como a los canónigos, quienes lo comunicaron a la Policía.

El suceso provocó una gran indignación en la ciudad. El propio deán, Constancio Palomo, decía: «Vamos a tener que tomar medidas muy drásticas para evitar estos desmanes. Se ha perdido el respeto a todo y nos van a obligar a cerrar las puertas y exigir mayores controles».

Solo un mes después, las pesquisas de la Brigada de Investigación Criminal dieron sus frutos. El 5 de noviembre de 1976, la Policía hizo pública la recuperación de dos de las piezas robadas, así como la detención de los presuntos autores del robo: uno en Madrid y otro en Málaga. Junto a ellos, una mujer acusada de haber adquirido de mala fe los lienzos robados, que representan diversas escenas de la vida de Jesús. Dichas gestiones policiales llevaron, por tanto, a la detención de Juan Gil Canto, de 36 años, con antecedentes y residente en Elda (Alicante), y hospedado temporalmente en una pensión madrileña. Allí se encontraron dos de los cuadros robados, y declaró que los tres lienzos restantes estaban en poder de María Antonia García Rico, de 35 años, también con antecedentes, que los había comprado por 15.000 euros. Ella también fue detenida. Sin embargo, de esos cuadros no se volvió a tener rastro; al parecer, ya los había vendido. En su domicilio se hallaron diversos documentos falsificados, propiedad de su marido, Manuel Félix Junquera Sanz, de 38 años, que también fue detenido. A ellos se sumó poco después la detención en Málaga del segundo presunto autor material del robo en la Catedral, José Rico Núñez, de 31 años.

De las dos obras recuperadas se hizo cargo el canónigo archivero de la Catedral, Florentino Marcos, quien reconoció que una de las obras representa un Ecce Homo, una copia del siglo XVII realizada a partir de un original del siglo XVI, y que el otro lienzo presenta una escena familiar de la Virgen y el Niño en Belén. Las otras tres piezas no recuperadas representan La huida a Egipto, una cara del Salvador y un retrato de un obispo. El propio Florentino Marcos reconoció a LA GACETA que el robo «había estado muy bien planeado; sabían muy bien lo que querían llevarse», y que las dos piezas recuperadas tenían un valor de 200.000 pesetas (más de 1.200 euros).

Piezas robadas

Ampliar Esta fotografía realizada por Salvador y publicada por LA GACETA el 6 de octubre de 1976 recoge cómo los ladrones dejaron por los suelos de la capilla de Los Desagravios los cuatro marcos que contenían los lienzos sustraídos. También encontraron una escalera que les sirvió para dejar la capilla, ya que estaba custodiada por una rejería.

Ampliar Así, totalmente desnudas, quedaron las paredes de la capilla de Los Desagravios tras el robo de cuatro obras de arte perpetrado por los ladrones.

Ampliar Este es el aspecto que presenta en estos momentos la pared de la capilla de Los Desagravios, de la que se llevaron cuatro obras de los siglos XVII, de autores anónimos.

Otros casos

Guerrero robado en la capilla de Anaya

También vinculado con la Catedral, desde 1961 se echa en falta un guerrero alado del enrejado de la capilla de Anaya, tras la aparición en 2012 de un segundo ángel, que fue subastado aunque no encontró comprador. Ambas piezas son atribuidas a dicha capilla, según el informe elaborado en su día por el director del Museo de Salamanca, Alberto Bescós.

El ángel de las 'Tres Marías'

La cofradía de la Vera Cruz sigue sin saber dónde se encuentra el ángel que en su día acompañó a las Tres Marías y al Santo Sepulcro vacío. La imagen está en paradero desconocido desde 1964, año en el que dejó de salir en procesión.

Intento de robo de la tabla del Nazareno de Morales

Los ladrones que perpetraron el robo en la Catedral en 1976 intentaron también llevarse una tabla de la capilla de la Virgen de Morales. Se trata de una tabla de Jesús Nazareno, que no pudieron robar por estar anclada a la pared. En ese mismo espacio, un año antes, habían robado la valiosa tabla Ecce Homo, también de Morales, que fue recuperada por la Policía.

Sinopias robadas y recuperadas por la Universidad

La Universidad de Salamanca presentó en febrero de 2009 las dos sinopias recuperadas del Cielo de Salamanca, obra de gran valor de Fernando Gallego, que fueron robadas en 1952, cuando se procedió al traslado de las pinturas de la cúpula de la antigua biblioteca a su actual emplazamiento, en una sala del Patio de Escuelas Menores. En concreto, se trata de las sinopias, que son los restos de los dibujos preparatorios, con las imágenes de Leo y de Centauro, piezas que estaban en manos de particulares y que, en los últimos años, circulaban en el mercado de coleccionistas de antigüedades.