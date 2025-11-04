Más de 20 años a la espera de un derribo que no termina de llegar en la avenida de Lasalle s vecinos del bloque de viviendas de los números 63-69 llevan años reclamando la demolición de la antigua fábrica de lana abandonada. «La propiedad es un foco de plagas», critican

Eva Castillo se mudó a los edificios ubicados en el número 63-69 de la avenida de Lasalle en 2006. En la parte posterior al bloque y colindando con el jardín comunitario, una antigua fábrica de lana abandonada que, según le dijeron, «iba a ser derribada próximamente».

De eso han pasado ya casi 20 años y la edificación sigue ahí acumulando suciedad y convirtiéndose en el refugio de animales y personas con problemas de adicción.

Un hecho que genera preocupación entre los vecinos del edificio de viviendas. «Han llegado hasta a abrir huecos en la pared que da al jardín comunitario. A los vecinos nos preocupa porque del jardín conecta con la parte de atrás de las viviendas y si se cuelan en el edificio podrían entrar en alguno de los bajos», cuenta Eva Castillo, vecina afectada y portavoz de la comunidad del edificio.

Actualmente, los dos huecos que fueron realizados en la pared han sido tapiados para evitar intrusiones en el bloque de viviendas de la avenida de Lasalle, sin embargo, el miedo y la sensación de abandono no disminuye entre los vecinos que llevan décadas luchando por una solución.

«Lo suyo sería que se demoliera todo porque está en muy mal estado. Las paredes se caen a pedazos y es muy fácil colarse. Cada cierto tiempo tenemos que avisar a la policía porque vemos gente rara merodeando por ahí. Para los que tenemos niños es un estrés; no estamos tranquilos con que jueguen el jardín. La idea es que este fuera un espacio para que los vecinos pudiéramos disfrutar, pero con esa ruina al lado nadie lo usa», relata Eva.

Además, la salmantina destaca los problemas de seguridad y salubridad que acarrea la propiedad abandonada. «Ahora ya se han roto todas las ventanas y no hay riesgo con los cristales, pero hace años en la parte de arriba había unas ventanas. Un día que hizo mucho viento se vinieron los cristales al jardín. Por suerte, como nunca hay nadie en el jardín, no hubo heridos, pero nos tocó a la comunidad contratar un servicio de limpieza para recoger los vidrios que habían quedado tirados por todos lados», rememora.

Por otro lado, el recinto es un foco de plagas como palomas y ratas. Lo que obliga a los integrantes de la comunidad a pagar un servicio de limpieza y desinfección de plagas habitualmente para evitar que los animales se pasen a sus propiedades.

«Lo peor para mí son las palomas. Yo no puedo ni abrir casi las ventanas de la casa porque eso animales sueltan como un bichito que me da alergia. Es horrible porque luego me pica todo el cuerpo», cuenta Lucía Hernández, otra vecina del edificio que, al vivir en un ático, tiene desde su ventana una vista panorámica de toda la fábrica. «Es muy triste levantarte, mirar por la ventana y que lo primer que veas sea ese edificio en tan mal estado. Da una muy mala imagen del barrio. Ya es hora de que alguien haga algo», añade.

Asimismo, el deterioro en la infraestructura se traduce en grietas y desprendimientos en los muros exteriores que representan un riesgo para los transeúntes. «Un día de estos se va a caer una pared y va a haber un herido. Esto se ha notificado muchas veces, pero nadie hace nada. Vienen y arreglan por encima el problema, el resto lo dejan igual. Es una vergüenza», critica Emeterio Berrocal, vecino de la zona.

Por su parte, el Consistorio señala que «la propiedad del inmueble ya ha presentado un proyecto de demolición que está en estudio por parte de los técnicos municipales como paso previo a la concesión de la licencia de derribo».

