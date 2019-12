Ángel Ramajo, el albañil salmantino al que El Gordo le ha cambiado la vida con 400.000 euros

El Gordo está repleto de historias humanas y de una felicidad absoluta. Un ejemplo ha sido Ángel Ramajo, el oficial de primera de albañilería que, a última hora del sábado, se llevó un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad (26.590) por un impulso. “A última hora del sábado fue a la Administración y vi la terminación en cero y cogí uno”, aseguraba a LA GACETA radiante de felicidad. 400.000 euros gracias a dos décimos que le cambiarán la vida. “Tengo mujer y un niño pequeño y me va a arreglar la vida. Voy a gastármelo en cosas buenas”, afirmaba.

Ángel Ramajo suele coger décimos de todas las terminaciones, pero este año el faltaba el cero. “Fui a comprarlo y tuvo que esperar un montón de cola, pero he triunfado. Esta mañana me he enterado que había tocado en Carrefour y cuando he sabido que era el mío no me lo podía creer”, aseguraba.