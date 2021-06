Con 33 años, Ángel Fernández Silva tomará posesión de su acta como concejal en el Ayuntamiento de Salamanca el próximo viernes, tras la renuncia de Daniel Llanos. Reconoce su vocación política, pero mucho más la “académica e investigadora”. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, compaginará su labor como docente e investigador junto con la concejalía de Juventud.

– ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

–Con ilusión, sobre todo, y con ganas de poder representar a los jóvenes de Salamanca y trabajar por la ciudad, en la que he nacido y he vivido casi toda mi vida, y en unas circunstancias especiales provocadas por la pandemia.

–¿Han sido los jóvenes los más afectados?

–Totalmente. Siempre parece que pagamos los platos rotos de todas las crisis. Ya lo vimos en la anterior crisis económica y financiera, cuando yo me empezaba a interesar por la política. Dejó huella tristemente en una generación que es la mía porque cuando pretendía avanzar en proyectos universitarios y políticos vi las carencias que el sistema tenía. Hay que hacer una reflexión porque no puede ser que generación tras generación los jóvenes sufran especialmente las crisis. Desde el Ayuntamiento tratamos de ser un aliado y no un problema para los jóvenes.

–¿Es el empleo el principal problema de los jóvenes de Salamanca?

–Es el gran objetivo, la generación de oportunidades, atraer proyectos, empresas, lo que está ligado al asentamiento de población. Es el gran reto y objetivo número uno desde el Ayuntamiento. Las competencias son limitadas, somos conscientes, porque son complementarias a otras administraciones, pero podemos contribuir a generar ese marco de oportunidades con iniciativas que se llevan a cabo desde diferentes concejalías. Y ser muy reivindicativos porque Salamanca se merece un trato digno con inversiones y reclamar un esfuerzo presupuestario para hacer frente al reto demográfico y al resto de las oportunidades y ahí va a estar el Ayuntamiento.

–¿Percibe que es su momento para desarrollar esta labor como concejal?

–Sí. Llevo diez años como coordinador en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Salamanca y conozco cómo funciona la estructura administrativa, tengo una perspectiva del trabajo de diferentes corporaciones y al no haberme centrado en una parcela concreta tengo un conocimiento transversal del Ayuntamiento. También ejerzo como profesor de la Universidad de Salamanca y son cuestiones que se pueden enriquecer y retroalimentar.

–Tras las elecciones se quedó a dos puestos para conseguir el acta de concejal. ¿Se imaginó que podría tener esta oportunidad que le llega ahora?

–Para nada. Sinceramente estaba muy lejos. Accedo y tomo posesión en circunstancias extrañas por la dimisión de mi compañero Daniel Llanos, que estaba haciendo un gran trabajo y ha dado un gran ejemplo a la ciudadanía y a los cargos públicos de lo que es asumir una responsabilidad ante un error que espero no empañe su labor en el Ayuntamiento durante estos años.

–Lleva un mes de alegría en alegría, porque hace unas semanas recibió el prestigioso premio Francisco Tomás y Valiente.

–Otra cuestión inesperada, fruto del trabajo de muchos años de esfuerzo en la tesis doctoral y tras la lectura de la tesis continué investigando en el mismo ámbito. Una gran alegría y dado que mi interés en la Universidad es patente, me gustaría continuar con la carrera académica e investigadora. Es un reconocimiento importante por el compromiso de publicación de la obra para contribuir al saber en general y mejorar los conocimientos en ese ámbito concreto.

–¿Ha pensado de dónde sacará tiempo?

–Tengo compañeros de diferentes partidos que son concejales y también son profesores o trabajan en otras administraciones y por lo que veo se organizan muy bien. Una vez me dijeron una frase muy buena que comparto: Si quieres que algo funcione encárgaselo a una persona ocupada. Hasta ahora compatibilizaba ambas funciones y continuaré del mismo modo.

–¿Cree que aún lleva pegado a su espalda el cartel de ‘sobrino de’? -Es sobrino de Alfonso Fernández Mañueco-.

–(Risas) Probablemente sí, hasta cierto punto es normal, hay que naturalizar la situación. Al final en Salamanca nos conocemos todos y uno no elige la familia a la que pertenece.

–Pero ya supondrá que en algún pleno recibirá alguna alusión al respecto.

–Sí, seguro que sí, hasta cierto punto es normal, aun siendo personas distintas. Uno asume y responde por los actos propios y las decisiones propias y en muchas cosas podemos pensar distinto. Un buen ejemplo es el equipo de fútbol, somos radicalmente distintos. Últimamente es divertido porque con las circunstancias de pandemia hay muchos ciudadanos que me dan su opinión sobre la gestión y uno lo asume con filosofía y con humor. No hay que darle mucha importancia.

–¿Cómo lo ha llevado durante todos estos años?

–Contaba con ello y al final lo he llevado bien. Ya imaginaba todas las consecuencias, pero no era oportuno esconder mi interés por lo político y por ejercer responsabilidades por una circunstancia personal. Llegué a la presidencia de NNGG en 2009 y Alfonso era entonces secretario del partido y consejero de Interior. Por fortuna ha adquirido más responsabilidades, pero tenía claro que una cosa no entorpecía la otra. Hasta ahora no he ejercido una responsabilidad pública y lo he llevado bien.

–¿Qué le haría más ilusión: ser presidente de la Junta o catedrático de la Universidad de Salamanca?

–Pues sinceramente ser catedrático de la Universidad de Salamanca. Uno ha de tener claro que hoy la política no puede ser para toda la vida. Hace unos años, con suerte, valía y la confianza de los ciudadanos, sí se podía y hay casos de políticos que así lo han hecho. Actualmente las circunstancias no aconsejan que uno se dedique únicamente a la política. Sí tengo la vocación universitaria, me gusta el ámbito del Derecho Constitucional y dependiendo de las circunstancias, si hubiera la oportunidad, en ésta u otras universidades, me gustaría continuar con mi carrera académica e investigadora.

–En un tiempo en el que se habla mucho de regeneración en el PP de Salamanca. ¿Se ve como un futuro presidente del PP de Salamanca?

–No en un corto o medio plazo. Ahora se suceden diferentes congresos. Es lógico que exista un debate, siempre que sea razonado, tranquilo, educado. No hay que tener miedo a la opinión de los afiliados. Hay que exigir que los partidos sean reflejo de esa regeneración o esa apertura que la sociedad pide. Los partidos no funcionan hoy igual que hace 15 ó 20 años. Los partidos tienen que ser plurales.

–¿Qué cree que puede aportar al equipo de Gobierno en el área de Juventud?

–Tengo 33 años y creo que puedo aportar experiencia, aún siendo joven. Llevo diez años en el Ayuntamiento y al haber ejercido responsabilidades en el partido y conocer al tejido social de la ciudad, conoces las necesidades de muchos colectivos, estás en contacto con la calle. Y ese recorrido en la política y el Ayuntamiento puede aportarme experiencia en la gestión y las ganas por aportar.

–¿En qué le gustaría dejar su impronta en Juventud?

–En contribuir a que el Ayuntamiento sea una institución cercana a los jóvenes. Siempre me ha gustado estar en contacto con asociaciones, personas, vecinos, saber escuchar y me gustaría que la concejalía de Juventud fuera muy abierta, muy en contacto con asociaciones, y siempre potenciando proyectos de los jóvenes para solucionar problemas. Que nos vean menos como políticos y más como entes locales. Tenemos que ser una administración muy cercana y ser un aliado y potenciador de la formación e inquietudes de los jóvenes.

–¿Qué cree que piensan los jóvenes de su área, qué demandan al Ayuntamiento?

–Tengo la sensación de que cuando escuchamos a las personas, el primer impacto es muy positivo. Eso puede hacer recuperar la confianza de los jóvenes en las instituciones. Hay un porcentaje que se implica pero otros no sienten tan cerca el Ayuntamiento. Ése es el reto. Nos demandan ser cercanos y en la medida de nuestras posibilidades, que les orientemos o que les demos solución si es competencia municipal.

–¿Y qué exigiría a otras administraciones para que los jóvenes puedan quedarse en Salamanca?

–Tenemos una gran fortaleza para atraer jóvenes y talento. Cada año hay 30.000 universitarios en Salamanca y es muy complicado que se queden todos. El resto es lograr inversiones para que los que se quieran quedar puedan hacerlo. Si creamos el caldo de cultivo necesario y el contexto necesario para ello, lograremos que más jóvenes puedan asentarse en Salamanca o en el alfoz. Las instituciones deben coordinarse bien, ir todos a una en ese objetivo de generar oportunidades y fijar población. Y para ello es fundamental un presupuesto suficiente. En los últimos PGE algunas comunidades como Castilla y León han recibido menos cantidades que otros años. Y nuestra responsabilidad desde el Ayuntamiento es ser reivindicativos para que otras instituciones como la Junta o el Gobierno de España doten a Salamanca de presupuestos dignos, porque si llegan se van a traducir en mayores oportunidades para la gente joven.

–¿Qué no se ha hecho aún en Juventud y que quiera poner en marcha?

–Ser innovador. Se ha hecho un buen trabajo en los últimos años consolidando programas importantes. Necesitamos ser más creativos y potenciar los canales y la comunicación con los jóvenes y sus colectivos para llegar a ellos. El resto será también elaborar el Plan de Juventud, que es la hoja de ruta para los próximos años. Escuchar activamente a todos los colectivos y elaborar líneas programáticas para plasmar en programas concretos.

–¿Qué aporta el hecho de ser atlético que puedan redundar en beneficio del Ayuntamiento?

–Probablemente saber resistir en momentos de dificultad, sobrevivir en circunstancias adversas, en el deporte imprime un carácter muy fuerte que se puede aplicar a otras facetas de la vida. Los atléticos nos caracterizamos por aguantar en momentos de dificultad, fidelidad a unos colores y al final saber competir. No siempre sufrimos, a veces también ganamos.

–Después de un año como el que está viviendo, solo le falta casarse o tener un hijo.

–Me lo pregunta la familia con frecuencia. Dicen que en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Ya he empezado por escribir un libro, que es la tesis, y lo siguiente probablemente sea plantar un árbol y a medio plazo veremos lo de casarnos y tener un hijo.

–¿Cree que hay Carbayo para rato como alcalde?

–Por supuesto, le veo muy ilusionado y con una capacidad de trabajo enorme. Ha demostrado que su gestión da frutos, especialmente en momentos complicados como el actual y los salmantinos han visto un liderazgo claro desde el Ayuntamiento, con él al frente, y en los próximos años se habrá visto la capacidad de gestión y le quedarán muchos años al frente del Ayuntamiento.