Anécdotas de la Lotería en Salamanca: el Gordo puede tocar dos veces

Hay que gente con mala suerte, gente normal, personas con buena suerte y luego María Tello y Agustina Sánchez, dos dependientas de la frutería Tardáguila que han ganado el Gordo por segundo año consecutivo. “El año pasado jugamos una participación cada una del número premiado que repartió la escuela de judo y ahora nos ha tocado un décimo que trajo un amigo de Punta Umbría —el dueño del Bar El Cossío—”, afirman. Como es lógico, son envidiadas por sus compañeros de trabajo, aunque en su caso, se trata de suerte trabajada. “Nos gusta que si hay conocidos que van de vacaciones, traigan algún número”, señalan. Todavía no saben en qué gastaran los 328.000 euros que recibirá cada una —de los 400.000 por décimo, la Agencia Tributaria se queda 72.000—. De hecho, todavía no han invertido lo ganado el año pasado con la Lotería de Navidad y ayer mismo estaban atendiendo a las clientes como si no les hubiera pasado nada.