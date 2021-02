“Me emocionó mucho en los primeros días del Estado de Alarma recibir llamadas de personas desconocidas, empresas y autónomos ofreciendo lo que podían para ayudar a los más necesitados”

– ¿De qué se siente especialmente orgullosa la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades?

– De haber estado junto a un equipo de técnicos que lo ha dado absolutamente todo. Y del equipo de Gobierno, de haber trasladado a la ciudadanía un Gobierno muy sólido, que ha sabido cuál era su obligación y su responsabilidad, dándolo todo. La crisis nos ha unido si cabe aún más. La oposición también ha estado a la altura, sumando cuando había que estar.

– ¿Teme que 2021 sea aún incluso peor en lo que respecta a las necesidades de las familias?

– Todo parece indicar que sí, porque las cifras de destrucción de empleo asustan y los recursos que las familias pudieran tener se agotan. Hasta que podamos tener crecimiento pasará tiempo. La crisis sanitaria pasará, pero la económica va a tardar mucho tiempo pero para eso tenemos todos los recursos preparados desde el Ayuntamiento.

– ¿Se ha encontrado casos que no se imaginaría que necesitarían ayuda por nada del mundo?

– Sí. Y lo que es peor, ellos tampoco lo imaginaban y con una sensación de humillación terrible. Lo primero que he intentado ha sido normalizar la situación y que recuperasen la dignidad, porque no era culpa suya. La gente lo que quería era trabajar, no querían ayudas y costaba mucho que aceptaran que no pasa nada porque en un momento puntual reciban ayuda. Creo que todavía hay gente que no acude a los CEAS por vergüenza.