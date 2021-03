Ana Suárez, sobre una ruptura del pacto con el PP: “No hay la más mínima posibilidad”

La teniente de alcalde de Cs no cree que “a nadie se le haya pasado por la cabeza” que Salamanca sea moneda de cambio de su partido y el PSOE

Ana Suárez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca por Cs, explica su opinión y la del grupo municipal que representa sobre el futuro incierto en su partido y las posibles repercusiones en el Consistorio.

Suárez reconoce que no cree que el Comité Ejecutivo de Cs tenga en su mira al Ayuntamiento de Salamanca para romper con el PP: “Hay que esperar a ese Comité Ejecutivo, las medidas que se adopten y los acuerdos que se tomen, pero dudo mucho que esa sea una medida, pero si llegara esa situación los tres concejales de Cs Salamanca tenemos claro que nuestro pacto fue con el PP, está funcionando muy bien, con medidas truncadas por la pandemia pero que retomaremos en cuanto podamos. Somos un solo gobierno para trabajar por la recuperación económica y de los salmantinos y eso es lo que seguiremos haciendo hasta el final de la legislatura”. Sobre la hipotética circunstancia de que el pacto en el Ayuntamiento de Salamanca fuera moneda de cambio en los pactos PSOE-Cs desde Madrid, se muestra rotunda: “Resulta extraño, pero ya uno no sabe qué es cierto y qué no. Si a alguien se le ha pasado por la cabeza esa posibilidad la habrá desechado porque no hay la más mínima posibilidad de que salga”.

Desde la perspectiva de Salamanca, Ana Suárez no cree que la situación por la que atraviesa su partido sea el principio del fin del mismo: “No lo creo. Cs sigue siendo necesario en este país, que en su momento animó a muchas personas como yo a vincularnos a la política, con una forma de hacer las cosas. Se han cometido errores, aciertos y este es el momento de sentarnos y ver cómo debe reconducirse. Lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Salamanca y lo que se hace en el de Madrid es la esencia de lo que hemos entendido que era Cs, una formación sensata que bebe de lo mejor de todas las ideologías y busca el desarrollo sin dejar a nadie atrás, involucrando a todos. Cs sigue siendo un proyecto necesario e imprescindible y más cuanto más se radicalizan las posturas”.

Sobre una hipotética recomposición de Cs o un trasvase de afiliados al PP, afirma que no ve “un trasvase en masa. Habrá gente que piense lo contrario, pero Cs debe continuar superando crisis, corrigiendo errores. Si realmente su espacio natural es el PP se habrían afiliado en el PP, así que no creo en un trasvase al PP. Cs es necesario, de verdad lo pienso”.

Sobre un posible cambio a las filas del PP, Ana Suárez afirma que “no. Y diría que ninguno de los concejales de Cs. No pensamos más que en el presente, en el día a día, que es en lo que tenemos que estar”.