Ana Suárez dice que la reacción de Igea por las declaraciones de Castaño fue "inapropiada y desmedida"

La teniendo de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, se ha referido este viernes a la reacción del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de su misma formación (Cs) sobre las declaraciones del edil de Turismo, Fernando Castaño, en las que advertía de la necesidad de cambiar el lenguaje y que había que "desterrar la idea de que el confinamiento salva vidas. Eso lleva a engaño, hay que decir que se evitan muertes, pero se causan otras y otro tipo de problemas", por lo que pedía escuchar al sector empresarial para tomar medidas firmes. Acto seguido, Francisco Igea lamentó estas manifestaciones y preguntó con ironía "al doctor Castaño" (es abogado) que si le parecía asumilble tener 698 vidas menos en Salamanca, al tiempo que afirmó que "no estaba en el partido adecuado. Hay otros en los que puede encajar mejor esa forma de entender la vida y entre el interés empresarial y la vida eligen lo primero. Desde 1945 no se decían cosas así desde un cargo público", espetó. A este respecto, Ana Suárez ha explicado este viernes que no le han preocupado las palabras de Castaño y que la reacción de Igea le ha parecido "inapropiada y desmedida", aunque achacaba esas declaraciones del vicepresidente de la Junta al "estrés" que ha sufrido en este periodo.