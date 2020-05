Ana Suárez, avisa: “La renta mínima vital no va a llegar a las víctimas de esta crisis”

La concejala de Ciudadanos Ana Suárez ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que replantee la renta mínima vital que, según se ha comprometido, podrán empezar a cobrar en junio las familias más vulnerables. “Tal y como se está planteando no va a ser ninguna solución; va a cubrir una parcela que ya está cubierta y dejará fuera a las verdaderas víctimas de esta crisis”, aseguró ayer en rueda de prensa telemática la edil de Salamanca.

Suárez explicó que, para ayudar a las familias más vulnerables en Castilla y León, existe ya la renta garantizada de ciudadanía, por lo que ese colectivo ya está recibiendo apoyo económico de la administración autonómica. Sin embargo, las personas que han sufrido un ERTE, los autónomos que han cesado su actividad o, sin haberlo hecho, están teniendo pérdidas considerables “no van a llegar a los ingresos máximos que plantea ese ingreso mínimo vital” y muy posiblemente esa renta que les ha prometido el Ejecutivo nacional no les va a llegar. Por ese motivo, la edil pidió replantear estas ayudas, de las que, según apuntó, los ayuntamientos no tienen aún ningún tipo de información pese a que los potenciales beneficiarios podrán solicitársela a ellos.

En esta línea, Suárez llegó a reconocer que Castilla y León, al contar con la renta garantizada de ciudadanía desde hace años como apoyo a las familias con ingresos mínimos, puede verse perjudicada respecto a otras autonomías en las que no existe ninguna renta de este tipo para las familias más vulnerables. La edil explicó que, según la información que le está llegando, para solicitar el ingreso mínimo de inserción es necesario garantizar que no se reciben otros ingresos a través de otras vías de ayuda y los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía sí estarían recibiendo apoyo. “Evidentemente no se debería castigar a las comunidades que se han esforzado por ofrecer ayudas. Sería una perversión del sistema”, aseguró la concejala insistiendo que, si no se tienen en cuenta circunstancias como éstas, la renta vital puede ser “un gran error” y resultar “totalmente ineficaz”.

Por otra parte, la concejala reivindicó “la necesidad de políticos que sepan escuchar” porque “es lo que está fallando en el Gobierno de nuestro país”. Recalcó que es importante ser claros y aportar los datos “si queremos una sociedad madura y responsable”, y evitar la confusión que se ha generado en las últimas semanas y que tan solo contribuye a la desconfianza.