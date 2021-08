Ana María, salmantina conductora profesional: “Todavía se mira mal a conductoras de bus y camión”

La escasez de conductores de vehículos de transporte de mercancías y de viajeros es una de las principales problemáticas que arrastra el sector en todo el planeta y también en España. Mientras en Reino Unido, algunos supermercados ya notan el desabastecimiento debido a la falta de conductores profesionales y en Estados Unidos buscan desesperadamente conductores en el extranjero, la Confederación Española de Transporte de Mercancías advierte de que esta “situación podría llegar a España a corto plazo si el Gobierno y las Comunidades Autónomas no aplican medidas para combatir la falta de personal cualificado en las empresas de transporte”.

Financiar y hacer más accesible la obtención de los permisos que se requieren para conducir un vehículo pesado es la solución que plantea el sector, que alaba el reciente anuncio de Castilla y León, que ha lanzado un proyecto piloto para fomentar la empleabilidad en el sector, sufragando hasta el 75% del coste de la obtención de los permisos C y C+E y del CAP. “Este modelo podría ser un ejemplo a seguir en el resto de comunidades y, sin duda, ayudaría a atraer a los jóvenes y aquellas personas que están interesadas en la profesión, pero tienen dificultades para hacer frente a los gastos que implica”, destaca la patronal.

Si cuesta encontrar a profesionales que conduzcan camiones, trailers y autobuses, más difícil es ver en este puesto de trabajo a una mujer. Si hablamos de Salamanca, sólo un 11% de los conductores de vehículos pesados son mujeres.

Ana María López es un ejemplo de esas mujeres que abren camino. En cuanto cumplió la edad mínima para sacarse el carné para conducir autobuses, es decir 24 años, se apuntó a la autoescuela para lograr su nuevo permiso. “Siempre me ha gustado conducir y llevar vehículos grandes. No me costó sacármelo si conduces coches, lo único es adaptarte a las medidas del autobús”, confirma Ana María, que tras el examen teórico y las prácticas superó la prueba en pista y después en ciudad pese a los nervios.

Ahora Ana María acaba de concluir el curso del CAP en Autoescuelas El Pilar, el Certificado de Aptitud Profesional con validez en toda la Unión Europea, que sirve para acreditar que un conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial como conductor profesional. Son 450 horas e incluye prácticas en una empresa.

De la docena de alumnos asistentes al curso del CAP, tres eran mujeres. Sin embargo, Ana María reconoce que aún se trata de un sector muy masculinizado. “Parece que todavía se mira mal a una mujer por estar al volante de un camión o un autobús. Y eso que dicen los estudios que las mujeres somos más prudentes en la carretera. Yo cuando hice las prácticas como conductora de autobús de transporte escolar la verdad es que no tuve ningún problema. A los niños no les parecía algo tan inusual como le puede parecer a un adulto, pero ya estamos nosotras para romper con los estereotipos”, subraya la joven, que ahora también se plantea sacar el carné de camiones.

Sin embargo, no es nada barato. De hecho ella ha realizado el CAP a través de un curso bonificado. También se queja de las dificultades para encontrar empleo pese a la falta de conductores: “Piden experiencia y si acabamos de sacar el carné, no la tenemos. Deben darnos una primera oportunidad”, reclama.